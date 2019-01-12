Пентагон пока не начал переброску военнослужащих из Сирии
При этом в американском военном ведомстве отказались обсуждать конкретные передвижения войск и сроки «из соображений безопасности».
При этом в американском военном ведомстве отказались обсуждать конкретные передвижения войск и сроки «из соображений безопасности».
ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Минобороны США пока не начало переброску американских военнослужащих из Сирии и занимается только логистическими вопросами. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя штаба операции «Непоколебимая решимость», полковника американских сухопутных войск Шона Райана.
«Мы приняли ряд логистических мер для поддержания вывода [войск из Сирии], который был санкционирован. Из соображений безопасности мы не будем обсуждать конкретные передвижения войск и сроки. Однако мы подтверждаем, что на данный момент не была проведена переброска военнослужащих из Сирии», — отметил Райан.
Борьба с ИГ продолжается
Он пояснил, что «вывод войск из
По словам полковника, цели «миссии не изменились», коалиция и ее «региональные партнеры продолжают преследовать ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС) на последних оставшихся территориях, которые в настоящее время находятся под их [террористов] контролем». Райан рассказал, что партнеры США «недавно освободили селение
Ранее он подтвердил, что западная коалиция «приступила к процедуре выхода из Сирии».
В четверг телеканал CNN сообщил, что Вашингтон приступил к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны. По сведениям его источников, в течение последних нескольких дней первую партию «наземной военной техники» транспортировали из Сирии. Телеканал не уточнил, о каких именно грузах идет речь и куда и каким образом их доставили. В публикации отмечалось, что американские силы сначала планируется вывести из северной части страны.
Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии.
По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.
Как заявил 10 января госсекретарь Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах и США «привержены тому, чтобы нанести террористам поражение».