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10:19 (мск), источник: ТАСС

Пентагон пока не начал переброску военнослужащих из Сирии

При этом в американском военном ведомстве отказались обсуждать конкретные передвижения войск и сроки «из соображений безопасности».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Минобороны США пока не начало переброску американских военнослужащих из Сирии и занимается только логистическими вопросами. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя штаба операции «Непоколебимая решимость», полковника американских сухопутных войск Шона Райана.

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«Мы приняли ряд логистических мер для поддержания вывода [войск из Сирии], который был санкционирован. Из соображений безопасности мы не будем обсуждать конкретные передвижения войск и сроки. Однако мы подтверждаем, что на данный момент не была проведена переброска военнослужащих из Сирии», — отметил Райан.

Борьба с ИГ продолжается

Он пояснил, что «вывод войск из северо-восточной части Сирии» координируется правительством США. Райан вновь заявил, что уход США из Сирии проводится «с учетом оперативных условий на местности». «Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку операции коалиции в Сирии, одновременно осуществляя вывод войск продуманным и скоординированным образом с целью обеспечить безопасность и защиту вооруженных сил США», — говорится в заявлении.

По словам полковника, цели «миссии не изменились», коалиция и ее «региональные партнеры продолжают преследовать ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС) на последних оставшихся территориях, которые в настоящее время находятся под их [террористов] контролем». Райан рассказал, что партнеры США «недавно освободили селение Эль-Кашма, столкнувшись с жестокими и решительными силами ИГ, которые осуществляли комплексные операции, использовали самодельные взрывные устройства и минировали здания».

США «продолжат работать с партнерами и союзниками, чтобы гарантировать» поражение террористов и обеспечить «безопасность и стабильность в регионе», заключил Райан.

Ранее он подтвердил, что западная коалиция «приступила к процедуре выхода из Сирии».

В четверг телеканал CNN сообщил, что Вашингтон приступил к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны. По сведениям его источников, в течение последних нескольких дней первую партию «наземной военной техники» транспортировали из Сирии. Телеканал не уточнил, о каких именно грузах идет речь и куда и каким образом их доставили. В публикации отмечалось, что американские силы сначала планируется вывести из северной части страны.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии.

Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились.

По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.

Как заявил 10 января госсекретарь Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах и США «привержены тому, чтобы нанести террористам поражение».

Трамп: да, мы уходим из Сирии, но не так быстро
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7 января© Ньюстюб
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