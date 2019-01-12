Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт объяснил, как отравленный Скрипаль подставил Порошенко
Новое российское оружие опередило время (фото)
Продукты, которых теперь можно не бояться
Жена Хабенского показала милое фото актера в честь его 47-летия
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка
Беременная Лопырева отдыхает в Майами с отцом своего ребенка
«Султан моего сердца»: подробности и фото со съемок
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года
“Закрыл в доме и избивал”: Прилучный напал на свою жену
Коллеги изнасиловали работницу скорой помощи
Меркель предупредила о катастрофе в Европе
Немцы объяснили, почему не любят туристов из РФ
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
В Москве нашли квартиру с прачечной за 1 миллион в месяц
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Фоторепортажи
10:43 (мск), источник: ТАСС

Слова Макрона о лентяях вызвали возмущение политиков во Франции

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Оппозиция во Франции подвергла резкой критике в субботу президента страны Эмманюэля Макрона за сделанные им высказывания относительно «ленивых» французов. Об этом сообщили радиостанция France Info, газета Le Figaro и Agence France-Presse.

Источник: Reuters

Макрон вечером в пятницу проводил в Елисейском дворце ежегодный прием булочников и кондитеров, выпекающих традиционный для праздника Богоявления «пирог королей». Выступая перед ними, президент, в частности, заявил: «Наша молодежь нуждается в том, чтобы ее обучали профессиям, а также приучали к мысли, что необходимо прикладывать усилия, чтобы достичь чего-то в жизни. Те беспорядки, которые в настоящее время происходят в нашем обществе, подчас связаны с тем, что слишком много наших граждан считают, что можно всего добиться, не прикладывая должны усилий в труде».

«Слишком часто люди забывают, что кроме тех прав, которыми они пользуются во Французской Республике, — а их ничуть не меньше, чем во многих других странах — есть еще и обязанности граждан», — добавил глава государства.

Заявление было сделано за несколько часов до начала девятого по счету общенационального дня протеста, который проводят во Франции «желтые жилеты», недовольные постоянным ростом цен и налогов, недостаточными мерами по борьбе с бедностью. «Высокомерной королевской глупостью» назвал высказывание Макрона депутат Национального собрания от движения «Неприсоединившаяся Франция» Алекси Корбьер, выступая в эфире телеканала BFM.

Он подчеркнул, что таким образом президент дает понять, что «те люди, которые выходят на улицы, те, кто поддерживает “желтые жилеты”, плохо трудятся в своей жизни».

Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии Франции написал в Twitter: «Когда слышишь такое, то создается впечатление, что это некая ложная информация и что президент страны просто не может подобным образом подливать масла в огонь в момент, когда в стране царит столь сильная напряженность. Но потом убеждаешься — да, действительно, от так сказал».

В свою очередь Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», а в недавнем прошлом один из основных руководителей крайне правого «Национального фронта», заявил, что «Эмманюэль Макрон вновь намеренно оскорбляет французский народ». «Неужели не прикладывают достаточных усилий в своем тяжком труде французские медсестры или матери одиночки?», — заявил он в Twitter. «Не надо путать защиту необходимости упорного труда и защиту интересов сильных мира всего», — написал на своей странице в Twitter национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Во время загрузки произошла ошибка.
6 января© Ньюстюб
 Зрелище будет неприглядным: американцы опубликовали прогноз по Украине
Все, что сверху, рухнуло вниз: мэр Магнитогорска о возможных причинах трагедии
Пентагон пока не начал переброску военнослужащих из Сирии
Найденный на улицах Эквадора мужчина пропал в России 8 лет назад
Макгрегор открыл тайну о том, что сказал Хабибу во время боя
«Камаз» наехал на зрителя на ралли «Дакар»
Сильный взрыв прогремел в центральной части Парижа
Ученые назвали эффективное средство от кашля
Уборка крыши в Саратове вызвала дискуссию у иностранцев
Спорт
Что так бесит Фуркада в Логинове. Сейчас объясним Вспоминаем печальную историю российского биатлониста
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Авто
В России появится новый большой автозавод Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Кино
«Лед» с Петровым и Тарасовой получит продолжение Сиквел спортивной мелодрамы выйдет на экраны в День всех влюбленных
Недвижимость
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
История создания Тушинского тоннеля в Москве
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Названы причины предстоящего роста цен на жилье
Дети
45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка Имя отца новорожденного актриса не раскрывает
Леди
Стрелки, перья, узелки: все составляющие самых модных джинсов Разбираемся, какие джинсы купить в новом году, чтобы быть на гребне моды
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь