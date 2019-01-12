Слова Макрона о лентяях вызвали возмущение политиков во Франции

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Макрон вечером в пятницу проводил в Елисейском дворце ежегодный прием булочников и кондитеров, выпекающих традиционный для праздника Богоявления «пирог королей». Выступая перед ними, президент, в частности, заявил: «Наша молодежь нуждается в том, чтобы ее обучали профессиям, а также приучали к мысли, что необходимо прикладывать усилия, чтобы достичь чего-то в жизни. Те беспорядки, которые в настоящее время происходят в нашем обществе, подчас связаны с тем, что слишком много наших граждан считают, что можно всего добиться, не прикладывая должны усилий в труде».

«Слишком часто люди забывают, что кроме тех прав, которыми они пользуются во Французской Республике, — а их ничуть не меньше, чем во многих других странах — есть еще и обязанности граждан», — добавил глава государства.

Заявление было сделано за несколько часов до начала девятого по счету общенационального дня протеста, который проводят во Франции «желтые жилеты», недовольные постоянным ростом цен и налогов, недостаточными мерами по борьбе с бедностью. «Высокомерной королевской глупостью» назвал высказывание Макрона депутат Национального собрания от движения «Неприсоединившаяся Франция» Алекси Корбьер, выступая в эфире телеканала BFM.

Он подчеркнул, что таким образом президент дает понять, что «те люди, которые выходят на улицы, те, кто поддерживает “желтые жилеты”, плохо трудятся в своей жизни».

Оливье Фор, первый секретарь Социалистической партии Франции написал в Twitter: «Когда слышишь такое, то создается впечатление, что это некая ложная информация и что президент страны просто не может подобным образом подливать масла в огонь в момент, когда в стране царит столь сильная напряженность. Но потом убеждаешься — да, действительно, от так сказал».