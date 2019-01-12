Приостановка работы правительства в США побила рекорд по длительности

Источник: РИА Новости

Часть федеральных учреждений прекратила работу из-за отсутствия бюджета 22 декабря. В целом затронуты лишь четверть министерств и ведомств, хотя среди — Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст и часть аппарата Белого дома.

Около 800 тысяч госслужащих либо работают без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск.

Уперлись в стену

Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, а без этого отказывается подписать бюджет. Демократы, получившие на ноябрьских выборах большинство в палате представителей, готовы выделить не более 1,3 миллиарда.

Видео Эксперты об угрозах Трампа ввести режим ЧП

Девятого января Трамп провел встречу со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером, но она закончилась безрезультатно. Сам президент написал в Twitter, что это была «абсолютная потеря времени».

Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро завершу всё, вы тогда утвердите безопасность на границе, которая включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала: «Нет». Я сказал: «До свидания, ничего больше не работает!».

Ранее Трамп заявил, что поскольку конгресс не принимает бюджет, то он может объявить в стране режим чрезвычайного положения, но позже добавил, что не будет это делать, так как рассчитывает на то, что конгресс все же примет бюджет.

Во что обходится шатдаун

Приостановка работы правительства может стоить американской экономике дороже, чем строительство стены на границе с Мексикой, подсчитало рейтинговое агентство S&P.

«Этот шатдаун будет стоить примерно 1,2 миллиарда долларов в неделю американскому ВВП», — заявила главный экономист S&P в США Бет Бовино телеканалу CNBC.

Таким образом, если шатдаун продолжится на следующей неделе, то он будет стоить больше, чем Трамп запросил у конгресса на строительство стены, — шесть миллиардов долларов, сделал вывод телеканал.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch допустило возможность понижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента, который сейчас у США наивысший — ААА.

«Если шатдаун продлится до 1 марта и лимит госдолга станет проблемой через несколько месяцев, возможно, нам придется задуматься о нормативной базе, о невозможности принять бюджет <…> и о том, согласуется ли все это с рейтингом на уровне AAA», — заявил глава Fitch Джеймс Маккормак.

Мнение экспертов

Ситуация, сложившаяся в США, может серьезно повлиять на эффективность государственного управления, но вряд ли приведет к глубокому кризису, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он отметил, что каждый день продления шатдауна означает определенные издержки для управления страной и выполнения необходимых правительственных функций.

Читайте также Экономист объяснил, как Трамп ведет мир к глобальному кризису

«И хотя технически работы продолжаются, но можно сказать, что страна живет на своеобразной системе жизнеобеспечения. Это нештатная ситуация, которая начинает серьезно воздействовать на эффективность государственного управления. Хотя сказать, что это какой-то глубокий кризис, тоже нельзя, поскольку существуют страховочные механизмы, которые создавались именно для таких случаев», — сказал эксперт РИА Новости.

Заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков отметил, что вопрос в итоге сводится к тому, насколько и как долго готовы государственные служащие работать бесплатно.

«Все всем будет когда-то компенсировано, но так как государственный механизм должен работать бесперебойно, встает вопрос, как долго эта ситуация может продолжаться. Думаю, что Трамп рассчитывает, что демократы первые сломаются… Накапливается, конечно, достаточно много взрывоопасного материала, и может ситуация качнуться в любую сторону. Я думаю, что нынешняя ситуация будет усугубляться, но, опять же, вопрос в том, кто первый моргнет», — полагает он.

По словам Полякова, ситуация с шатдауном только усилит тот раскол, который уже наблюдается в американском обществе по партийным вопросам, что, естественно, приведет к еще большим спорам и вопросам «кто виноват?».

Кортунов, со своей стороны, отметил, что вопрос о строительстве стены, который не так уж масштабен, если говорить об американском бюджете в целом, превратился в символ.