Европейские дипломаты поддержали снятие санкций с компаний Дерипаски

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Документ подписали послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции, Швеции в США, а также глава представительства ЕС в Соединенных Штатах.

«Мы приветствуем недавние действия Казначейства в отношении представления Конгрессу доклада о предполагаемом исключении En+ и “Русала” из санкционного списка», — приводит ТАСС выдержку из письма.

Как пишут европейские дипломаты, продление санкций против En+ и «Русала» отрицательно скажется на алюминиевой отрасли в Европе, а также может лишить работы 75 тыс. человек.

Помимо этого сохранение ограничительных мер может привести к дальнейшему укреплению позиций Китая на рынке алюминия, считают авторы письма.

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«С тех пор как были введены санкции, глиноземные и алюминиевые заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании столкнулись с повышением цен и значительными трудностями в обеспечении их текущей деятельности, заключению новых договоров купли-продажи и перезаключению существующих контрактов с давними покупателями. Исключение (из черного списка.— “Ъ”) En+ и “Русала” позволят сохранить эти заводы и источник существования 75 тыс. человек во всем Евросоюзе (2,6 тыс. человек на четырех глиноземных заводах, 13 тыс. — на алюминиевых комбинатах и 60 тыс. — на связанных производственных мощностях)», — уточняется в письме.

При этом дипломаты подчеркивают, что Евросоюз не намерен отказываться от экономических санкций против России. Как поясняют послы, ЕС выступает лишь за снятие ограничений, которые потенциально могут затронуть «трудолюбивых людей, которые зависят от “Русала” и его дочерних компаний», а также привести к негативным последствиям для европейских компаний.