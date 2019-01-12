Премьер Северной Македонии пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС

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Депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Заева и примкнувшие к ним представители других партий большинством в 81 голос из 120 утвердили в пятницу поправки в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией в Республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС.

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«Депутаты Собрания (парламента) Республики Македония, следуя воле и стратегическими интересам граждан, большинством в 2/3 голосов дали нам возможность войти в открытые двери самых больших западных объединений в мире», — заявил премьер в субботнем обращении. Трансляцию вела пресс-служба кабмина.

«Знаю, насколько это было трудно сделать. Разделяю и понимаю огорчение, но и гордость каждого из подавляющего большинства граждан за решение предпринять этот шаг во благо будущего нашей страны и нашего народа», — отметил глава правительства.

По его словам, инициаторы переименования республики вошли в историю и «открыли новые, белые страницы нашего будущего для написания новой реальности, новой перспективы для Республики Северная Македония — члена европейской и евроатлантической семьи».

«Мы вступим в две самые мощные организации в мире как полноправный член, независимая и гордая страна. Сейчас наше вступление в НАТО, которое уже в процессе, будет продолжено с повышенной интенсивностью и с ясным итогом. Ожидаем и начала переговоров о вступлении в Евросоюз», — отметил глава кабмина.

Заев выразил убежденность, что депутаты греческого парламента в свою очередь также ратифицируют соглашение и «станут первой страной, подписавшей протокол о вступлении Скопье в НАТО».