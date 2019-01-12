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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Сражавшихся вместе с нацистами против СССР венгров назвали героями

Правительство Венгрии призвало почтить память венгерских солдат, «до конца сражавшихся за Венгрию на Дону» в ходе Второй мировой войны. Сообщение размещено на странице венгерского правительства в Facebook.

«Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону», — говорится в сообщении правительства.

Также в Будапеште напомнили о 76-й годовщине начала Острогожско-Россошанской операции. «12 января 1943 года советская армия атаковала 200-тысячную венгерскую армию. Венгрия потеряла 120 тысяч героев, многие были захвачены в плен. Уважение героям!» — отметили авторы поста.

Венгрия принимала участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. 2-я венгерская армия на начальном этапе Великой Отечественной войны была самой подготовленной и хорошо оснащенной общевойсковой армией, принимавшей участие в боевых действиях на территории Советского Союза.

В ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции Красной армии она понесла тяжелейшие потери, практически перестав существовать как военная единица. Прорыв советских войск через реку Дон состоялся непосредственно в зоне ответственности венгерских частей.

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