Сражавшихся вместе с нацистами против СССР венгров назвали героями

«Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону», — говорится в сообщении правительства.

Также в Будапеште напомнили о 76-й годовщине начала Острогожско-Россошанской операции. «12 января 1943 года советская армия атаковала 200-тысячную венгерскую армию. Венгрия потеряла 120 тысяч героев, многие были захвачены в плен. Уважение героям!» — отметили авторы поста.

Венгрия принимала участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. 2-я венгерская армия на начальном этапе Великой Отечественной войны была самой подготовленной и хорошо оснащенной общевойсковой армией, принимавшей участие в боевых действиях на территории Советского Союза.