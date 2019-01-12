Глава МИД Японии прибыл в Москву для обсуждения мирного договора

На встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договор а на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между двумя государствами, восстановлении дипломатических и консульских отношений.

Одним из наиболее острых вопросов в этой связи является принадлежность южных островов Курильской гряды, которые в Японии называют «северными территориями». Японское правительство считает, что после окончания войны острова «находятся под оккупацией», и поэтому право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших японских жителей будто бы сохранились за Токио. Ранее в Токио также заявили о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». В этой связи 9 января в МИД РФ был вызван посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, где ему заявили, что данные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров двух стран.