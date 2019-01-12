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21:39 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Японии прибыл в Москву для обсуждения мирного договора

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Таро Коно проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно начал пятидневный визит в Россию, главным пунктом которого станут переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблематике мирного договора. Об этом сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник.

«Министр прибыл в Москву», — подтвердил собеседник агентства.

В посольстве Японии не раскрывают детали продолжительного визита Коно в Россию, руководствуясь соображениями конфиденциальности. В МИД РФ сообщили, что встреча глав дипломатических ведомств двух стран пройдет в первой половине дня 14 января.

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На встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между двумя государствами, восстановлении дипломатических и консульских отношений.

Одним из наиболее острых вопросов в этой связи является принадлежность южных островов Курильской гряды, которые в Японии называют «северными территориями». Японское правительство считает, что после окончания войны острова «находятся под оккупацией», и поэтому право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших японских жителей будто бы сохранились за Токио. Ранее в Токио также заявили о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». В этой связи 9 января в МИД РФ был вызван посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, где ему заявили, что данные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров двух стран.

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