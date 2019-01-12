В манифестациях «желтых жилетов» во Франции участвуют 32 тыс. человек

Источник: AFP 2019

Телеканал подчеркнул, что это означает значительное увеличение числа участников, которых неделю назад по состоянию на середину субботы было 26 тыс. В Париже по состоянию на 14:00 по местному времени (16:00 мск) насчитывалось 8 тыс. манифестантов. Это также указывает на повышение активности движения протеста: неделю назад «желтых жилетов» на улицах и площадях столицы насчитывалось в то же время не более 2 тыс.

Сейчас в Париже на проспектах поблизости от площади Звезды, где находится Триумфальная арка, проходят стычки манифестантов с полицией. В ответ на летящие в них камни полицейские и жандармы применяют гранаты со слезоточивым газом. В ход пошли в водометы, полиция проводит задержания.