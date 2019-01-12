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18:09 (мск), источник: ТАСС

В манифестациях «желтых жилетов» во Франции участвуют 32 тыс. человек

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Манифестации «желтых жилетов» собрали в субботу в различных городах Франции 32 тыс. человек. Такие данные привел телеканал BFM со ссылкой на сведения, неофициально полученные от силовых структур.

Источник: AFP 2019

Телеканал подчеркнул, что это означает значительное увеличение числа участников, которых неделю назад по состоянию на середину субботы было 26 тыс. В Париже по состоянию на 14:00 по местному времени (16:00 мск) насчитывалось 8 тыс. манифестантов. Это также указывает на повышение активности движения протеста: неделю назад «желтых жилетов» на улицах и площадях столицы насчитывалось в то же время не более 2 тыс.

Сейчас в Париже на проспектах поблизости от площади Звезды, где находится Триумфальная арка, проходят стычки манифестантов с полицией. В ответ на летящие в них камни полицейские и жандармы применяют гранаты со слезоточивым газом. В ход пошли в водометы, полиция проводит задержания.

По последним данным, с утра в городе задержаны уже 59 человек. До начала манифестаций полиция взяла под стражу 29 человек за наличие у них оружия или предметов, которые можно использовать в качестве оружия.

Марш «желтых жилетов» от площади Бастилии по улице Saint Antione в сторону центра Парижа
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16:27 (мск)© Ньюстюб
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