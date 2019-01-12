Трамп пригласил демократов на новые переговоры по шатдауну

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На предыдущей встрече три дня назад политическим оппонентам не удалось договориться.

Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать для завершения шатдауна и в то же время положить конец ужасному гуманитарному кризису на южной границе. Я жду вас в Белом доме», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В среду Трамп встречался с лидерами демократов в сенате и палате представителей. После того как они подтвердили президенту, что не намерены согласовывать выделение денег на стройку стены, Трамп прервал встречу, позже назвав ее пустой тратой времени.