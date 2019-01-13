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02:23 (мск), источник: РИА Новости

На границе США и Мексики обнаружили 10-метровый туннель

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Возле американского штата Аризона обнаружен туннель, который, по подозрению властей Мексики, использовался для транспортировки наркотиков и людей между двумя странами, сообщает The Hill.

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По данным издания, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц. Как сообщает полиция, длина этого туннеля составляет около 10 метров.

«Это третий туннель, который был обнаружен за последний месяц на фоне частичного закрытия федеральных ведомств и на фоне ожесточенных дебатов по поводу предложения президента (США Дональда) Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики», — пишет The Hill.

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Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной «шатдауна» стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

Шатдаун побил в субботу исторический рекорд продолжительности. Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 — январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, длится уже 22-й день по состоянию на субботу, 12 января.

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