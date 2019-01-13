На границе США и Мексики обнаружили 10-метровый туннель

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По данным издания, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц. Как сообщает полиция, длина этого туннеля составляет около 10 метров.

«Это третий туннель, который был обнаружен за последний месяц на фоне частичного закрытия федеральных ведомств и на фоне ожесточенных дебатов по поводу предложения президента (США Дональда) Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики», — пишет The Hill.

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Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной «шатдауна» стали разногласия между президентом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.