Посол США в ФРГ сообщил о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США
«Как вы знаете, США решительно выступают против “Северного потока-2”… Газопровод несет серьезные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров. Наши опасения широко разделяют. Члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта. Эти партнеры разделяют нашу озабоченность нарастающе агрессивным поведением России, особенно использованием Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов», — говорится в письме Гренелла, поступившем в распоряжение издания.
«Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим», — добавил Гренелл.
«Письмо не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США», — заявил изданию представитель посла.
«Северный поток 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.
Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект «Северный поток 2» как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект «Северный поток 2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.