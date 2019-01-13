Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»

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По их мнению, Вашингтон совершает серьезную ошибку, не предпринимая достаточных мер, чтобы предотвратить сближение России и Китая. В результате, отмечают эксперты, США утратили выгодную позицию, которую занимали в течение второй половины холодной войны, когда отношения между ними и Китаем и Советским Союзом по отдельности были лучше, чем отношения между Пекином и Москвой.

При этом, по словам аналитиков, несмотря на углубление сотрудничества между Китаем и Россией, речи об официальном союзе между странами пока не идет.

Это связано с тем, что Пекин опасается, что подобный альянс с Москвой негативно сказался бы на его экономическом сотрудничестве с Вашингтоном, поясняют эксперты. В частности, Китай отклонил предложение России о переходе на финансовые транзакции в национальных валютах, а китайские банки в большинстве своем не желают кредитовать находящиеся под американскими санкциями российские предприятия, опасаясь дальнейших проблем при работе с компаниями из США.

В то же время, пишет издание, несмотря на отсутствие официального альянса, сложившиеся на данный момент между Москвой и Пекином отношения несут реальные стратегические выгоды для России. Так, по мнению экспертов, само осознание возможности сотрудничать с Китаем позволяет России с большим оптимизмом смотреть на свои перспективы даже при отсутствии конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.