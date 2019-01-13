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10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»

Развитие сотрудничества между Россией и Китаем, а также создание между ними союза может стать настоящим кошмаром для США. Об этом пишет The National Interest со ссылкой на экспертов Центра национальных интересов.

Источник: Reuters

По их мнению, Вашингтон совершает серьезную ошибку, не предпринимая достаточных мер, чтобы предотвратить сближение России и Китая. В результате, отмечают эксперты, США утратили выгодную позицию, которую занимали в течение второй половины холодной войны, когда отношения между ними и Китаем и Советским Союзом по отдельности были лучше, чем отношения между Пекином и Москвой.

При этом, по словам аналитиков, несмотря на углубление сотрудничества между Китаем и Россией, речи об официальном союзе между странами пока не идет.

Это связано с тем, что Пекин опасается, что подобный альянс с Москвой негативно сказался бы на его экономическом сотрудничестве с Вашингтоном, поясняют эксперты. В частности, Китай отклонил предложение России о переходе на финансовые транзакции в национальных валютах, а китайские банки в большинстве своем не желают кредитовать находящиеся под американскими санкциями российские предприятия, опасаясь дальнейших проблем при работе с компаниями из США.

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В то же время, пишет издание, несмотря на отсутствие официального альянса, сложившиеся на данный момент между Москвой и Пекином отношения несут реальные стратегические выгоды для России. Так, по мнению экспертов, само осознание возможности сотрудничать с Китаем позволяет России с большим оптимизмом смотреть на свои перспективы даже при отсутствии конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.

Ранее в январе бывший командующий Северным командованием США генерал-майор в отставке Говард Томпсон заявил, что Россия и Китай уже достигли «четвертого измерения» в сфере вооружений, и отметил, что нынешние американские системы противоракетной обороны «просто неспособны противостоять этой угрозе».

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12 декабря 2018© Ньюстюб
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