Эксперт: Трампа не смогут заставить раскрыть детали переговоров с Путиным

Источник: РИА Новости

Ранее сопредседатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель заявил о намерении провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

«Нет, никаких действий не будет, но это еще больше осложнит атмосферу и осложнит ситуацию на переговорах по преодолению шатдауна», — заявил эксперт, отвечая на вопрос РИА Новости о том, могут ли конгрессмены в законодательном порядке обязать Трампа раскрыть содержание бесед.

Как подчеркнул политолог, президент США по конституции является руководителем внешней политики страны.

Именно он отвечает за связи с иностранными правительствами, и пока не доказано, что в этих контактах наблюдалось государственная измена, президент вправе поддерживать любые контакты с любым иностранным лидером.

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«Но вот эта ситуация, конечно, свидетельствует о продолжении внутриполитической борьбы в США и то, что никакого примирения пока что не наблюдается», — добавил Батюк.

Заявление Энгеля последовало после публикаций в американской прессе. В частности, газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

Издание New York Times также со ссылкой на источники сообщила, что ФБР в 2017 году начало проверку того, мог ли Трамп секретно работать на Россию против своей страны. Ведомство решилось начать проверку после увольнения главы ФБР Джеймса Коми — Трамп упомянул «российское расследование» в неотправленном письме в адрес Коми и в своем комментарии для телеканала NBC News о причинах увольнения чиновника.

В США идут параллельно несколько расследований. «Российское расследование» о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году ведется с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером и членами конгресса. В рамках дела были предъявлены обвинения и вынесены приговоры нескольким лицам из бывшего окружения Трампа, но они не касаются «сговора с Россией».