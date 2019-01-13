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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт: Трампа не смогут заставить раскрыть детали переговоров с Путиным

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Члены конгресса США не будут предпринимать меры, чтобы обязать президента Дональда Трампа раскрыть содержание его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, инициатива об обсуждении этого вопроса демонтирует внутриполитическую борьбу в США, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

Источник: РИА Новости

Ранее сопредседатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель заявил о намерении провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

«Нет, никаких действий не будет, но это еще больше осложнит атмосферу и осложнит ситуацию на переговорах по преодолению шатдауна», — заявил эксперт, отвечая на вопрос РИА Новости о том, могут ли конгрессмены в законодательном порядке обязать Трампа раскрыть содержание бесед.

Как подчеркнул политолог, президент США по конституции является руководителем внешней политики страны.

Именно он отвечает за связи с иностранными правительствами, и пока не доказано, что в этих контактах наблюдалось государственная измена, президент вправе поддерживать любые контакты с любым иностранным лидером.

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«Но вот эта ситуация, конечно, свидетельствует о продолжении внутриполитической борьбы в США и то, что никакого примирения пока что не наблюдается», — добавил Батюк.

Заявление Энгеля последовало после публикаций в американской прессе. В частности, газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

Издание New York Times также со ссылкой на источники сообщила, что ФБР в 2017 году начало проверку того, мог ли Трамп секретно работать на Россию против своей страны. Ведомство решилось начать проверку после увольнения главы ФБР Джеймса Коми — Трамп упомянул «российское расследование» в неотправленном письме в адрес Коми и в своем комментарии для телеканала NBC News о причинах увольнения чиновника.

В США идут параллельно несколько расследований. «Российское расследование» о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году ведется с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером и членами конгресса. В рамках дела были предъявлены обвинения и вынесены приговоры нескольким лицам из бывшего окружения Трампа, но они не касаются «сговора с Россией».

Спецпрокурор Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Он также расследует предположения о вмешательстве России в выборы в США, которые в Москве называют голословными.

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20 декабря 2018© Ньюстюб
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