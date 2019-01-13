Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину

«Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства <…> Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи», — заявил он.