Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной» церкви. Об этом написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной» церкви. Об этом написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.
«Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства <…> Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам
«Автокефальная» церковь была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой церкви стал «митрополит» Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.