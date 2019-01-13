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13:53 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной» церкви. Об этом написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.

Источник: РИА Новости

«Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства <…> Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи», — заявил он.

«Автокефальная» церковь была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой церкви стал «митрополит» Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

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