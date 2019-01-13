Катар и США договорились расширить авиабазу Эль-Удейд в Дохе

«Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наши силы у себя», — сказал Помпео после подписания двустороннего соглашения о расширении крупнейшей в регионе военной базы США. Документ был подписан в рамках проходящего в Дохе второго стратегического диалога США — Катар.