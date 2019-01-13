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14:47 (мск), источник: ТАСС

Катар и США договорились расширить авиабазу Эль-Удейд в Дохе

ТАСС, 13 января. Катар и США подписали в воскресенье соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд в Дохе.

Источник: Reuters

Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

«Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наши силы у себя», — сказал Помпео после подписания двустороннего соглашения о расширении крупнейшей в регионе военной базы США. Документ был подписан в рамках проходящего в Дохе второго стратегического диалога США — Катар.

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