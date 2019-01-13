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15:01 (мск), источник: ТАСС

Президент Зимбабве намерен обсудить с Путиным военное сотрудничество и торговлю

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе начинающегося 14 января визита в Москву рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным развитие двусторонних отношений в области безопасности и торговли.

Источник: Reuters

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье посол Зимбабве в Москве Майк Николас Санго.

«Главы государств на встрече будут обсуждать консолидацию и углубление двусторонних отношений в сфере политики, экономики и безопасности, — отметил Санго. — Кроме того, ожидается, что состоится обмен мнениями относительно укрепления механизмов взаимодействия в области торговли и инвестиций, а также поиска путей развития сотрудничества в других сферах».

Экономика

Посол уточнил, что в экономической повестке основной темой является привлечение инвестиций в Зимбабве, которые будут направлены в такие сферы, как энергетика, транспорт и инфраструктура, в первую очередь — в прокладку железнодорожных и автомобильных дорог.

«Инвестиции в эти отрасли представляют приоритетный интерес как для правительства Зимбабве, так и для потенциальных инвесторов, — подчеркнул дипломат. — Мы рассчитываем, что на встрече лидеров будут представлены конкретные предложения, которые стороны смогли бы обсудить».

Безопасность

Посол напомнил, что сотрудничество стран в области безопасности успешно осуществляется на протяжении многих лет, и этим, в частности, обусловлено участие зимбабвийских военных в Армейских играх, проводимых в РФ. По его словам, сферы сотрудничества оборонных ведомств двух стран могут расшириться.

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«Российское министерство обороны обсуждает с коллегами из Зимбабве дополнительную поддержку в укрепление вооруженных сил страны», — сказал Санго.

Одним из вызовов в сфере безопасности в Зимбабве остается также пусть и идущая на спад, но, тем не менее, сохраняющаяся внутренняя политическая нестабильность, которая обусловлена несогласием оппозиции с результатами президентских выборов, состоявшихся в августе 2018 года.

«Ситуация в целом стабилизировалась, несмотря на это представители оппозиции продолжают вести агитацию среди городского населения с целью убедить граждан, что результаты выборов были украдены, — отметил глава зимбабвийского диппредставительства. — При этом, рассмотрев данное дело, Верховный суд страны вынес вердикт, что претензии оппозиции лишены оснований».

Мазепин: сфера взаимодействия России и Зимбабве расширяется
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31 октября 2018© Ньюстюб
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