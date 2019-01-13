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17:43 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ назвал неясной роль США в российско-японском диалоге

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры Москвы и Токио «складываются» и без участия Вашингтона.

Источник: РИА "Новости"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 января. /ТАСС/. Двусторонний диалог России и Японии складывается без участия США, поэтому неясно, зачем Японии нужна поддержка США на переговорах с РФ. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

«В этом налаживающемся в связи с проявленной политической волей руководства нашей страны двустороннем диалоге вдруг опять появляется третий. И, что самое интересное, мы слышим… удивительные и странные заявления, которые делает японская сторона на территории США… что Япония ждет поддержки США, чуть ли не участия во всем диалоге по проблеме мирного договора с Россией. А причем здесь США? Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях — причем, когда речь идет о двустороннем диалоге, все как-то всегда складывается, при чем здесь США и их роль — непонятно», — сказала Захарова.

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Во вторник специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи заявил, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, что Япония рассчитывает на поддержку усилий по заключению мирного договора с Россией со стороны США в качестве средства по сдерживанию Китая.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между двумя государствами, восстановлении дипломатических и консульских отношений.

14 января пройдет встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно. Как подчеркивали ранее в МИД РФ, ключевым условием решения проблемы мирового договора является безусловное признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами.

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