МИД РФ назвал неясной роль США в российско-японском диалоге
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры Москвы и Токио «складываются» и без участия Вашингтона.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры Москвы и Токио «складываются» и без участия Вашингтона.
«В этом налаживающемся в связи с проявленной политической волей руководства нашей страны двустороннем диалоге вдруг опять появляется третий. И, что самое интересное, мы слышим… удивительные и странные заявления, которые делает японская сторона на территории США… что Япония ждет поддержки США, чуть ли не участия во всем диалоге по проблеме мирного договора с Россией. А причем здесь США? Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях — причем, когда речь идет о двустороннем диалоге, все
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14 января пройдет встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно. Как подчеркивали ранее в МИД РФ, ключевым условием решения проблемы мирового договора является безусловное признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами.