WSJ: Болтон запрашивал у Пентагона данные о возможности ударов США по Ирану

Источник: AP 2019

Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, такой запрос вызвал серьезное беспокойство в военном ведомстве, а также в Госдепартаменте. «Люди были шокированы», — отметил бывший сотрудник администрации. «Уму непостижимо, как легкомысленно они относились к ударам по Ирану», — добавил он, говоря о подходе к данному вопросу Болтона и Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

При обстреле, о котором идет речь, в районе «зеленой зоны» в Багдаде разорвались три минометных снаряда, пострадавших не было.

США полагали, что ответственность лежит на поддерживаемых Ираном силах в Ираке.

Издание отмечает, что Пентагон предоставил информацию об имеющихся возможностях нанесения ударов по Ирану представителям СНБ. Вместе с тем не уточняется, знал ли президент Дональд Трамп об этом, поступили ли указанные данные в Белый дом, а также имелись ли в Вашингтоне в то время серьезные планы военных действий в отношении Ирана.

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«Бывшие официальные лица назвали обескураживающим тот факт, что в СНБ запрашивали информацию о возможности далеко идущих военных ударов по Ирану в ответ на атаки, при которых не было нанесено серьезного ущерба и никто не пострадал», — отмечается в материале.

В публикации приводится комментарий представителя СНБ Гарретта Маркиса. Он констатировал, что совет «координирует политический курс и предоставляет президенту возможности, касающиеся широкого круга ожидаемых угроз и ответов на них». Он добавил, что американская сторона «рассмотрит весь спектр возможностей» для обеспечения безопасности дипломатов США в Ираке.