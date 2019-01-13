Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский с силовиками устроил штурм в Киеве
В России появится новый большой автозавод
Подросток спас из огня своего дедушку-инвалида, получив ожоги 60% тела
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?»
В Москве нашли квартиру с прачечной за 1 миллион в месяц
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Стали известны подробности избиения Павлом Прилучным своей жены
Зеленский рассказал, что сделает с Донбассом
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?»
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Доминирование и унижение. Как Россия разорвала всех в эстафете
Золотое чудо. Невероятная победа России в биатлонной эстафете
Меркель предупредила о катастрофе в Европе
Немцы объяснили, почему не любят туристов из РФ
Во Франции повально громят дорожные камеры (60% не работает)
В России появится новый большой автозавод
В Москве нашли квартиру с прачечной за 1 миллион в месяц
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
18:02 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Болтон запрашивал у Пентагона данные о возможности ударов США по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон запрашивал у Пентагона после минометного обстрела в сентябре 2018 года центра Багдада, где находится в том числе и американское посольство, предоставление Белому дому информации об имеющихся у Вашингтона возможностях нанесения ударов по Ирану.

Источник: AP 2019

Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, такой запрос вызвал серьезное беспокойство в военном ведомстве, а также в Госдепартаменте. «Люди были шокированы», — отметил бывший сотрудник администрации. «Уму непостижимо, как легкомысленно они относились к ударам по Ирану», — добавил он, говоря о подходе к данному вопросу Болтона и Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

При обстреле, о котором идет речь, в районе «зеленой зоны» в Багдаде разорвались три минометных снаряда, пострадавших не было.

США полагали, что ответственность лежит на поддерживаемых Ираном силах в Ираке.

Издание отмечает, что Пентагон предоставил информацию об имеющихся возможностях нанесения ударов по Ирану представителям СНБ. Вместе с тем не уточняется, знал ли президент Дональд Трамп об этом, поступили ли указанные данные в Белый дом, а также имелись ли в Вашингтоне в то время серьезные планы военных действий в отношении Ирана.

Читайте также
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

«Бывшие официальные лица назвали обескураживающим тот факт, что в СНБ запрашивали информацию о возможности далеко идущих военных ударов по Ирану в ответ на атаки, при которых не было нанесено серьезного ущерба и никто не пострадал», — отмечается в материале.

В публикации приводится комментарий представителя СНБ Гарретта Маркиса. Он констатировал, что совет «координирует политический курс и предоставляет президенту возможности, касающиеся широкого круга ожидаемых угроз и ответов на них». Он добавил, что американская сторона «рассмотрит весь спектр возможностей» для обеспечения безопасности дипломатов США в Ираке.

Как отмечается в материале, Болтон выступает в целом за более жесткий подход к Тегерану, чем многие другие члены администрации Трампа. В этом его поддерживает государственный секретарь США Майкл Помпео. Болтон не скрывает, что рассчитывает на смену власти в Иране.

Норвежский Boeing уже месяц не может вылететь из Ирана из-за санкций США
Во время загрузки произошла ошибка.
11 января© Ньюстюб
 Зрелище будет неприглядным: американцы опубликовали прогноз по Украине
Все, что сверху, рухнуло вниз: мэр Магнитогорска о возможных причинах трагедии
Россияне впервые за 13 лет выиграли обе эстафеты на этапе КМ
Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность
Принц Гарри с женой не пришли на день рождения Кейт Миддлтон
МИД РФ назвал неясной роль США в российско-японском диалоге
Россия вошла в десятку самых умных стран мира
ДМБ по-царски. Как в России вводили всеобщую воинскую повинность
Спорт
Доминирование и унижение. Как Россия разорвала всех в эстафете На последнем круге спина Логинова была так далеко, что Фуркад при всем желании не смог бы в нее плюнуть. Россия просто нереальна
Hi-Tech
Две левые ноги, улыбка Ким Чен Ына и другие ляпы фотошопа В подборке даже Горбачев!
Авто
В России появится новый большой автозавод Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Кино
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?» Исполнитель главной роли в фильме «Т-34», побившем рекорды по кассовым сборам, опровергает стереотипы о российском кинопроизводстве и о себе самом
Недвижимость
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
История создания Тушинского тоннеля в Москве
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Названы причины предстоящего роста цен на жилье
Дети
Мария Порошина показала первый снимок новорожденного сына 45-летняя актриса принимает поздравления от поклонников
Леди
Трудно быть худой: как Беллу Хадид унижают за стройность Рассказываем на примере модели Victoria’s Secret Беллы Хадид, как тяжело быть стройной.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь