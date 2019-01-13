Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность

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Об этом он заявил во время выступления возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице, куда вместе в правительственной делегацией доставил для демонстрации прихожанам томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на официальном сайте главы государства.

«Вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они (РПЦ — прим. “Ленты.ру”) сами разберутся, покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда — ее не спрячешь», — заявил он, добавив, что никто не в праве определять, какие церкви канонические, а какие — нет.

Ранее украинский лидер заявил, что независимость его страны стала крепче после получения ПЦУ автокефалии.

По словам президента, новая церковь стала «духовным фундаментом» украинского государства, а ее создание — важным шагом на пути по завоеванию страной независимости.

«Это не завершение, а только начало», — пояснил он.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии образованной 15 декабря ПЦУ. Сообщалось, что после этого документ отправили в Стамбул, чтобы проставить недостающие подписи членов Святейшего Синода Вселенского патриархата. 9 января этот «технический момент» был улажен, и глава государства вернул томос на Украину.