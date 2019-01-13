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19:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность

Президент Украины Петр Порошенко засомневался в каноничности Русской православной церкови (РПЦ) и предложил ей показать свой томос.

Источник: Reuters

Об этом он заявил во время выступления возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице, куда вместе в правительственной делегацией доставил для демонстрации прихожанам томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщается на официальном сайте главы государства.

«Вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они (РПЦ — прим. “Ленты.ру”) сами разберутся, покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда — ее не спрячешь», — заявил он, добавив, что никто не в праве определять, какие церкви канонические, а какие — нет.

Ранее украинский лидер заявил, что независимость его страны стала крепче после получения ПЦУ автокефалии.

По словам президента, новая церковь стала «духовным фундаментом» украинского государства, а ее создание — важным шагом на пути по завоеванию страной независимости.

«Это не завершение, а только начало», — пояснил он.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии образованной 15 декабря ПЦУ. Сообщалось, что после этого документ отправили в Стамбул, чтобы проставить недостающие подписи членов Святейшего Синода Вселенского патриархата. 9 января этот «технический момент» был улажен, и глава государства вернул томос на Украину.

В ПЦУ вошли представители преимущественно неканонических структур — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), а также Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). 11 октября Синод Вселенского патриархата снял анафему с их глав, после чего РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать как итоги объединительного собора, так и правомерность томоса. Той же позиции придерживается каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП): собор посетили только два ее иерарха.

Порошенко чуть не уронил томос
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17:12 (мск)© Ньюстюб
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