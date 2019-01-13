В Германии ответили на угрозы посла США о санкциях за «Северный поток — 2»

Источник: AP 2019

По данным СМИ, посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода. Представитель посла заявил, что письма Гренелла следует воспринимать не как «угрозу», а как «ясное выражение политики США».

По информации издания, критику в адрес Гренелла выразили замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази, а также замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии. Фабио Де Мази замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге

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Он отметил, что экстерриториальные санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву.

«Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» — написал в Twitter Ральф Штегнер, сделав отсылку к периоду существования Германии по окончании Второй мировой войны, когда страна находилась под управлением военных администраций стран-победительниц.

Хардт также высказал недовольство заявлением посла США в ФРГ, отметив, что угрозы немецким компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2», являются «новым и неприемлемым односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях».

Хардт призвал федеральное правительство Германии выразить протест.

По информации журнала, в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии намерены обсудить, следует ли реагировать «на Гренелла и его все новые провокации» и какой именно должна быть реакция.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что США перешли от заявлений с призывами к Берлину отказаться от «Северного потока — 2» к «прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте». Политик подчеркнул, что США пытаются «любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ».

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что американский лидер Трамп преследует интересы бизнеса Штатов в поставках СПГ в Европу.