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22:11 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ ответили на требование Порошенко «показать томос»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Представитель Русской православной церкви отреагировал на требование Петра Порошенко к РПЦ «показать томос».

Источник: РИА Новости

В разговоре с RT он подчеркнул беспрецедентный характер вмешательства Порошенко в дела православных верующих на Украине.

Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесет ничего хорошего украинскому государству.

Представитель РПЦ отметил, что «заигрывание украинских властей с Константинополем достигло своего апогея».

Собеседник телеканала отметил нежелание Русской православной церкви вступать в диалог с президентом Украины, когда он выдвигает претензии к РПЦ и УПЦ.

Ранее президент Украины во время поездки в Винницу усомнился в каноничности Русской православной церкви. При этом глава государства назвал «новую церковь» Украины канонической.

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Автокефалия «новой церкви»

В декабре прошлого года в Киеве состоялся «объединительный собор», в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. В ходе мероприятия участники избрали главу «новой автокефальной церкви».

В начале января Константинопольский патриархат передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Документ ограничивает новосозданную структуру и ставит ее в зависимое от Константинополя положение. В Русской православной церкви такую «автокефалию» сочли пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Ранее киевский власти, в том числе Порошенко, обещали не вмешиваться в дела церкви, однако делают это постоянно.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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