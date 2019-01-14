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12:15 (мск), источник: Интерфакс

Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно в понедельник в Москве дал старт переговорам по вопросу заключения мирного договора между двумя странами.

Источник: Reuters

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — сказал Лавров, открывая встречу.

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Российский министр отметил, что «в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений».

«Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям», — сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре провел встречу с премьером Японии Синдзо Абэ в ходе своего визита в Сингапур. Как рассказал российский лидер 15 ноября, Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно.

«Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — констатировал Путин.

Впоследствии японская Asahi Shimbun сообщила, что Абэ в ходе переговоров с президентом РФ пообещал в случае передачи российской стороной части Курильских островов, что там не будут размещены военные базы США.

Территориальные претензии Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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