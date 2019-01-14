Клишас увидел риск злоупотребления законами о фейковых новостях и оскорблении власти

Источник: Совет Федерации

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил во время обсуждения законопроектов о наказании за публикацию фейковых новостей в СМИ и оскорбление власти в интернете, что всегда есть риск злоупотребления статьями закона со стороны правоохранительных органов. Сенатор отметил, что возможные проблемы разрешаются в судах и указал на «прогрессивный подход Верховного суда». Клишас обратился к участникам расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике с просьбой предлагать внести в законопроекты необходимые изменения. Глава комитета Леонид Левин отметил, что нововведения не должны ограничивать свободу слова и права граждан.

«У законодателей всегда есть риски, что правоприменители и особенно правоохранительные органы могут злоупотреблять теми или иными положениями законов… Эти вопросы разрешаются судебной практикой… В частности представители СПЧ знают эти подходы. Я знаю подходы Верховного суда, который сегодня очень прогрессивно смотрит на практику, которая складывается в Европейском суде по правам человека, не говоря уже о Конституционном суде РФ», — сказал Клишас.

Сенатор предложил принять предложенные им законопроекты в первом чтении. «Мы готовы к конструктивному обсуждению, если будут какие-то поправки, замечания, дополнения», — добавил он.

Глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин, комментируя пакет законопроектов, указал, что при уровне развития современных технологий каждый человек фактически обладает возможностями современных СМИ и не исключен риск манипулирования общественным мнением. Как напомнил Левин, это наблюдалось во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. Тогда украинский пранкер распространял в интернете ложные сообщения о сотнях погибших. «Это [поправки о фейковых новостях] одна из первых попыток найти решения выхода из информационного хаоса», — сказал депутат.

Вместе с тем, по словам Левина, законопроекты не должны ограничивать свободу слова и право граждан на информацию. «В Сети не все можно решать топором и кувалдой», — заметил он и призвал добиться того, чтобы новые статьи закона не стали рычагом для сведения счетов с неугодными кому-либо общественниками или с людьми, занимающими активную позицию.