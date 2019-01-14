Клишас увидел риск злоупотребления законами о фейковых новостях и оскорблении власти
Автор поправок указал на прогрессивный подход Верховного суда РФ, который смотрит на практику ЕСПЧ.
Автор поправок указал на прогрессивный подход Верховного суда РФ, который смотрит на практику ЕСПЧ.
Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил во время обсуждения законопроектов о наказании за публикацию фейковых новостей в СМИ и оскорбление власти в интернете, что всегда есть риск злоупотребления статьями закона со стороны правоохранительных органов. Сенатор отметил, что возможные проблемы разрешаются в судах и указал на «прогрессивный подход Верховного суда». Клишас обратился к участникам расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике с просьбой предлагать внести в законопроекты необходимые изменения. Глава комитета Леонид Левин отметил, что нововведения не должны ограничивать свободу слова и права граждан.
«У законодателей всегда есть риски, что правоприменители и особенно правоохранительные органы могут злоупотреблять теми или иными положениями законов… Эти вопросы разрешаются судебной практикой… В частности представители СПЧ знают эти подходы. Я знаю подходы Верховного суда, который сегодня очень прогрессивно смотрит на практику, которая складывается в Европейском суде по правам человека, не говоря уже о Конституционном суде РФ», — сказал Клишас.
Сенатор предложил принять предложенные им законопроекты в первом чтении. «Мы готовы к конструктивному обсуждению, если будут
Глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин, комментируя пакет законопроектов, указал, что при уровне развития современных технологий каждый человек фактически обладает возможностями современных СМИ и не исключен риск манипулирования общественным мнением. Как напомнил Левин, это наблюдалось во время пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. Тогда украинский пранкер распространял в интернете ложные сообщения о сотнях погибших. «Это [поправки о фейковых новостях] одна из первых попыток найти решения выхода из информационного хаоса», — сказал депутат.
Вместе с тем, по словам Левина, законопроекты не должны ограничивать свободу слова и право граждан на информацию. «В Сети не все можно решать топором и кувалдой», — заметил он и призвал добиться того, чтобы новые статьи закона не стали рычагом для сведения счетов с неугодными
Источник Daily Storm в Госдуме ранее сообщил, что депутаты поддержат законопроекты, предлагающие ввести новые наказания для СМИ и пользователей интернета за злоупотребление свободой слова, распространение недостоверной информации или оскорбление власти в Сети. В целом в Госдуме инициативы считают правильными.