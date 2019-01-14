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14:27 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостях

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Генпрокуратура РФ не поддерживает законопроекты о фейк-новостях и ответственности за неуважительные высказывания в интернете в адрес представителей и символов власти, сообщила заместитель начальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерина Артамонова.

«С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, они, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», — сказала Артамонова на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи в понедельник.

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Кроме того, продолжила она, налицо отсутствие достаточных критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов. «Я сейчас говорю об обоих законопроектах», — уточнила представитель Генпрокуратуры. Это, подчеркнула она, «также может повлечь, с нашей точки зрения, необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации».

Все это не позволило прийти к выводу о возможности поддержать законопроекты в представленной редакции, заявила представитель Генпрокуратуры.

Артамонова заметила, что не отрицает важность самой разработки подобного рода механизмов. Но, подчеркнула она, с точки зрения Генпрокуратуры, следует «более взвешенно подойти к подготовке, доработке этих законопроектов, с тем чтобы обеспечить соблюдение разумного баланса — и соблюдение конституционных прав граждан, и в то же время не допустить подобного рода контент-информации в сетях интернет».

Позиция Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора

Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор также подготовили отрицательный отзыв на законопроекты.

«Первый анализ, который был сделан, дал основания для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, в предложенном проекте отзыва правительства не позволяют поддержать законопроект в представленной редакции», — сказала директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина в ходе заседания.

В отношении второго законопроекта Ларина сообщила, что у министерства к нему тоже есть претензии, так как «недостаточно проанализирована возможность работы действующих механизмов».

«Если же идти по пути какого-то усиления, то даже механизм 149-го закона “о защите информации” представляется более правильным по этой теме (…), более подходящим для такого рода информации все-таки судебный порядок. Это позволит избежать и расширительного толкования неоднозначно», — заметила Ларина.

По ее словам, отзыв представляет не только позицию Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей — Роскомнадзора и Минюста.

Она добавила, что «можно идти по пути, применяемому для защиты авторских прав, с возможностью принятия обеспечительных мер и предварительной блокировке». «А дальше в суде доказывать обоснованность пресечения распространения такой информации», — сказала Ларина.

Вместе с тем, добавила она, отзыв правительства пока еще готовится соответствующей комиссией.

«Вопрос о том, возможна ли его доработка во втором чтении или требуется его переработка первоначальная, это будет решаться на уровне правительства в процессе подготовки отзыва», — добавила Ларина.

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, был внесен в Госдуму 12 декабря.

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