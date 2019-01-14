Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневра

Источник: РИА "Новости"

«Мы, конечно, их озабоченность понимаем, и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Россия оказывает Белоруссии крупную кредитную помощь в условиях, когда ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки, и Минск должен это ценить, добавил Медведев.

По словам премьера, этот объем превышает 6,5 млрд долларов, не считая связанный кредит на строительство АЭС. «Причем мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — подчеркнул премьер.

По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях. Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ рискует потерять «единственного союзника» на западном направлении в случае отказа компенсировать потери Минска из-за налогового маневра в нефтяной сфере.