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16:05 (мск), источник: RTVi

Александр Лукашенко о конфликте на востоке Украины: это недоразумение надо заканчивать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал конфликт на востоке Украины «недоразумением» и сказал, что «лично болеет за то, что там происходит». Об этом Лукашенко заявил на на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Источник: AP 2019
Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии 

Лукашенко отметил, что ему «важно услышать позицию Виктора Медведчука» о событиях, которые разворачиваются на Украине. «Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом», — пояснил он.

По словам Лукашенко, «основой всему являются и наши отношения с Украиной». Он добавил, что в начале этого конфликта в Белоруссию «до 150 тысяч человек хлынул поток из Украины»:

И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось.

Президент отметил, что ему также важна информация, которая связана с нормализацией ситуации между Россией и Украиной. «С точки зрения нашего дальнейшего поведения — Беларуси — нам очень важна ваша информация. Вы [Медведчук] должны меня как-то сориентировать в этой ситуации», — пояснил Лукашенко.

Медведчук отметил, что Минск стал «не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, но еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит» для многих украинцев, которые «хотят мира в Донбассе».

В октябре 2018 года Лукашенко уже отмечал, что власти Белароссии «готовы включиться в этот конфликт». По его мнению, проблему на востоке Украины должны решать «три славянских народа», а не Европа, США или кто-то другой. «Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы», — добавил тогда президент.

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