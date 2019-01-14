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19:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Порошенко решил уволить главу администрации, сомневающегося в его победе на выборах

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Глава администрации президента Украины Игорь Райнин оказался на грани увольнения после своих слов о том, что не верит в победу Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах. Об этом в понедельник сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в администрации Порошенко.

Источник: Администрация Президента Украины

«Недавно Райнин собрал своих приближенных и заявил, что у Петра Порошенко нет перспектив остаться президентом. Он сказал, что у него есть план создать партию, которая могла бы стать “спасательным кругом” для команды нынешнего президента, пока она еще имеет административный ресурс», — говорится в сообщении.

Об этом собрании, по информации «Страны», стало известно и самому Порошенко, после чего президент назвал Райнина «предателем» и предложил его уволить.

«Сейчас этот вопрос активно обсуждается в окружении президента, хотя окончательного решения — менять Райнина или нет, а если менять то на кого — ещё не приняли», — сообщил источник издания.

Игорь Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году, а до этого занимал должность главы Харьковской областной администрации.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно последним социологическим опросам, нынешний глава государства занимает четвертое место в президентском рейтинге. Социологи прогнозирует, что Порошенко может набрать порядка 11%. Лидерами рейтинга являются лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (19,3%), актер и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (12,9%) и лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» депутат Рады Юрий Бойко (11,6%).

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