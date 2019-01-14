Лавров: суверенитет над Курилами не обсуждается, это территория России

Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам. Мы привлекали внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория РФ, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, что, конечно же, неприемлемо для РФ.

Сергей Лавров министр иностранных дел России