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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: суверенитет над Курилами не обсуждается, это территория России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Японии Таро Коно. У Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора, стороны договорились работать на основе декларации 1956 года, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Без признания со стороны Японии суверенитета России над Курильскими островами трудно рассчитывать на прогресс в диалоге по мирному договору, заявил Сергей Лавров:

Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам. Мы привлекали внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория РФ, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, что, конечно же, неприемлемо для РФ.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
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Москва и Токио договорились разработать новые проекты о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, заявил господин Лавров. Договоренность о создании таких проектов была достигнута два года назад между президентом России Владимиром Путинам и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. «Намечены пять проектов, давно не в самых прорывных областях, — заявил Сергей Лавров.— Мы сегодня привлекли внимание наших японских коллег и договорились, что по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение».

Напомним, в конце января в России ожидается визит Синдзо Абэ. На переговорах с Владимиром Путиным он собирается обсудить заключение мирного договора. С предложением его подписания господин Путин выступил в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме.

Что не понравилось России в подготовке Японии к переговорам Владимира Путина и Синдзо Абэ — в публикации «Ъ» «О Курилах не так передали».

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