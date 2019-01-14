Лавров: суверенитет над Курилами не обсуждается, это территория России

Без признания со стороны Японии суверенитета России над Курильскими островами трудно рассчитывать на прогресс в диалоге по мирному договору, заявил Сергей Лавров:
Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам. Мы привлекали внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория РФ, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, что, конечно же, неприемлемо для РФ.
Сергей Лавровминистр иностранных дел России
Москва и Токио договорились разработать новые проекты о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, заявил господин Лавров. Договоренность о создании таких проектов была достигнута два года назад между президентом России Владимиром Путинам и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. «Намечены пять проектов, давно не в самых прорывных областях, — заявил Сергей Лавров.— Мы сегодня привлекли внимание наших японских коллег и договорились, что по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение».
Напомним, в конце января в России ожидается визит Синдзо Абэ. На переговорах с Владимиром Путиным он собирается обсудить заключение мирного договора. С предложением его подписания господин Путин выступил в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме.
Что не понравилось России в подготовке Японии к переговорам Владимира Путина и Синдзо Абэ — в публикации «Ъ» «О Курилах не так передали».