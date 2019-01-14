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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина засекретила список попавших под новые антироссийские санкции

Украинское Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц, а также правительство страны отказались разглашать перечень российских физических и юридических лиц, попавших в новый санкционный список.

Источник: AP 2019

«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат»,—говорится в ответе министерства на запрос «Украинской правды».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 26 декабря 2018 года поддержал введение дополнительных санкций в отношении российских юридических и физических лиц: «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Кроме этого, СНБО решило ввести «ограничительные меры против организаторов так называемых “выборов” на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе». При этом тогда конкретные фамилии и названия также не оглашались.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила информацию о проверке украинских госслужащих на наличие у них родственных связей с россиянами. Провести проверку СБУ 17 декабря поручил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, сейчас на госслужбе, в том числе в украинских правоохранительных органах, работает большое количество тех, у кого «есть родственники в Крыму».

Отношения Москвы и Киева обострились после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС за незаконное пересечение госграницы РФ. В ответ Украина на месяц (с 26 ноября по 26 декабря) вводила военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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