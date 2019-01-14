Украина засекретила список попавших под новые антироссийские санкции

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 26 декабря 2018 года поддержал введение дополнительных санкций в отношении российских юридических и физических лиц: «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Кроме этого, СНБО решило ввести «ограничительные меры против организаторов так называемых “выборов” на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе». При этом тогда конкретные фамилии и названия также не оглашались.