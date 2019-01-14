Украина засекретила список попавших под новые антироссийские санкции

«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат»,—говорится в ответе министерства на запрос «Украинской правды».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 26 декабря 2018 года поддержал введение дополнительных санкций в отношении российских юридических и физических лиц: «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Кроме этого, СНБО решило ввести «ограничительные меры против организаторов так называемых “выборов” на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе». При этом тогда конкретные фамилии и названия также не оглашались.
Отношения Москвы и Киева обострились после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС за незаконное пересечение госграницы РФ. В ответ Украина на месяц (с 26 ноября по 26 декабря) вводила военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
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