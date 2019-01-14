ОЗХО внесет «Новичок» в список запрещенных веществ
Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили предложение о включении
Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили предложение о включении
«Сегодня исполнительный совет ОЗХО согласился включить два класса высокотоксичных химических веществ (в том числе вещество, которое было использовано в Солсбери) в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия», — написала в твиттере постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабине Нолке. Она отметила, что Россия не поддержала предложение.
Напомним, российские граждане
Последние подробности о международном скандале — в материале «Ъ» «Москва и Лондон вновь поспорили о Скрипалях».
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