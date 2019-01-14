ОЗХО внесет «Новичок» в список запрещенных веществ

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«Сегодня исполнительный совет ОЗХО согласился включить два класса высокотоксичных химических веществ (в том числе вещество, которое было использовано в Солсбери) в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия», — написала в твиттере постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабине Нолке. Она отметила, что Россия не поддержала предложение.

Напомним, российские граждане экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в городе Солсбери. Власти Великобритании заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичком». По мнению Лондона, к отравлению причастна российская разведка, в частности россияне, использовавшие имена Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает все обвинения, а указанных лиц называет гражданскими.

Последние подробности о международном скандале — в материале «Ъ» «Москва и Лондон вновь поспорили о Скрипалях».

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