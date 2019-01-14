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18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

ОЗХО внесет «Новичок» в список запрещенных веществ

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили предложение о включении нервно-паралитического вещества «Новичок» в список запрещенных веществ. Соответствующее решение было принято после инициативы США, Нидерландов и Канады.

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«Сегодня исполнительный совет ОЗХО согласился включить два класса высокотоксичных химических веществ (в том числе вещество, которое было использовано в Солсбери) в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия», — написала в твиттере постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабине Нолке. Она отметила, что Россия не поддержала предложение.

Напомним, российские граждане экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в городе Солсбери. Власти Великобритании заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичком». По мнению Лондона, к отравлению причастна российская разведка, в частности россияне, использовавшие имена Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает все обвинения, а указанных лиц называет гражданскими.

Последние подробности о международном скандале — в материале «Ъ» «Москва и Лондон вновь поспорили о Скрипалях».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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