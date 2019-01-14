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19:49 (мск), источник: Интерфакс

Законопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в Госдуму

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет за счет средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать автоматизированную систему контроля за обеспечением газовой безопасности.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов (все — «Справедливая Россия») и Ирина Гусева («Единая Россия»).

В пояснительной записке к документу авторы напоминают, что в настоящее время на рынке инновационных технологий разработана продукция, которая используется в системах дистанционного аварийного отключения газовых потребителей. «Данная автоматизированная система позволяет не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию. Таким образом, происходит предотвращение взрыва бытового газа, и аварийно-диспетчерская служба может своевременно принять меры, направленные на устранение причины, послужившей образованию высокой концентрации бытового газа, что в результате может спасти жизни множества людей», — говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, Фонд капитального ремонта наполняется за счет взносов на капитальный ремонт, которые уплачивают собственники помещений, за счет доходов, полученных от размещения этих средств, за счет кредитов и некоторых мер государственной и муниципальной поддержки. При этом средства могут направляться только на ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши, лифтов, а также на ремонт внутридомовых инженерных систем.

За последние две недели в России произошли два случая взрыва бытового газа.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа в Магнитогорске полностью обрушился седьмой подъезд газифицированного панельного 10-этажного жилого дома. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.

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