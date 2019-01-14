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20:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Минск пригрозил Москве американским послом

МИД Белоруссии признал, что ведет переговоры о расширении дипмиссии США.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в понедельник сделал сразу два прозападных заявления — в адрес как Вашингтона, так и Брюсселя. Во-первых, он сказал, что на сегодняшний день «созрели условия для пересмотра» решения о сокращении взаимного дипломатического присутствия между Белоруссией и США, и что переговоры о возвращении в столицы послов уже ведутся. Во-вторых, господин Макей выразил надежду, что Евросоюз «рано или поздно» откажется от «пережитка прошлого» — санкций против Минска. Всего через два часа после этого белорусский вопрос затронул премьер России Дмитрий Медведев, призвавший Минск ценить российскую помощь. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, власти Белоруссии надеются укрепить свою легитимность на Западе и тем самым снизить зависимость от Москвы.

«Мы ведем переговоры с нашими американскими друзьями о том, как нам развить позитивную атмосферу в нашем сотрудничестве, исходя из понимания, что обе страны должны быть представлены на уровне послов, что обе страны должны иметь нормальные политические и торгово-экономические контакты, отношения», — заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей (цитата по белорусской редакции «Спутника»). Он отметил важность налаживания отношений с Вашингтоном и перспективы, которые за этим последуют:

Это огромный и емкий рынок для белорусской продукции. Ситуация в мире изменилась — ее не сравнить с ситуацией десять лет назад, когда США ввели санкции против Белоруссии и мы вынуждены были принять ответные меры. Мы видим: настало время пересмотреть те устаревшие догмы, которые существуют сегодня в наших отношениях.

Уровень дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном был понижен в 2008 году из-за требования США освободить белорусских политзаключенных и введения санкций против предприятия «Белнефтехим». Сначала белорусские власти сократили численность дипломатов в своем посольстве в Вашингтоне, а затем потребовали от США сделать то же самое со своим посольством в Минске.

В настоящее время американскую дипмиссию возглавляет поверенный в делах Дженифер Хизер Мур, а общий штат вместе с ней насчитывает всего шесть человек.

Примечательно, что о потеплении отношений Минска и Вашингтона со ссылкой на «два дипломатических источника» 10 января уже сообщал журнал Foreign Policy. Издание утверждало, что Владимир Макей позвонил помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу и сообщил о снятии ограничения на число американских дипломатов в Белоруссии. Заявление о снятии ограничений, пишет Foreign Policy, сделано на фоне «возросшего взаимодействия» между Белоруссией и администрацией президента США Дональда Трампа.

Foreign Policy также утверждает, что сейчас «происходит политическое столкновение между президентом Александром Лукашенко, который долгое время руководит Белоруссией сильной рукой, и российским президентом Владимиром Путиным».

Отметим, что о возможном возвращении отношений с США на прежний уровень президент Лукашенко говорил еще в сентябре 2016 года — до президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Однако значительных изменений за прошедшие с тех пор два с половиной года так и не последовало.

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Еще одно сегодняшнее заявление Владимира Макея было адресовано Брюсселю. «В феврале этого года будут пересматриваться санкции. Евросоюз вернется к вопросу об оставшихся санкциях (против Белоруссии.— “Ъ”), — сказал он.— Надеемся, что верх возьмет рациональное зерно. Мы надеемся, что рано или поздно этот пережиток прошлого будет устранен и снят с нашей повестки дня».

Напомним, что 10 января Александр Лукашенко выступил с очередным жестким заявлением в адрес Москвы, критикуя ее за «налоговый маневр», который нанес ущерб Минску. «Если руководство России изберет такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — сказал белорусский лидер.

В ответ на все реплики и шаги белорусской стороны сегодня прозвучали слова российского премьера Дмитрия Медведева. «По сути, мы помогаем (Белоруссии.— “Ъ”), вынимая деньги из нашей экономики, — сказал он.— Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях». Премьер напомнил, что объем кредитной помощи Минску превышает $6,5 млрд, не считая связанного кредита на строительство АЭС:

Причем мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран.

Нынешний момент действительно подходит для налаживания отношений между Вашингтоном и Минском, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Отношения правда имеют все шансы быть нормализованными. Для Минска это «рояль в кустах», на котором можно в любой момент сыграть. С одной стороны, никто не может быть против этого, потому что это лишь восстановление нормальных отношений, но при этом это вполне понятный символический жест. То, что сближение находится в связке с вопросом о неурегулированной компенсации за налоговый маневр, очевидно.
Кирилл Коктыш
доцент кафедры политической теории МГИМО
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Расчет господина Лукашенко эксперт назвал верным. По его словам, «то, что американское посольство признает легитимность следующих выборов (президентские и парламентские выборы пройдут в Белоруссии в конце 2019−2020 годах, но точных дат еще нет.— “Ъ”), не вызывает сомнений». Такой шаг даст Минску большую свободу от Москвы, так как именно она «до недавнего момента была главной легитимирующей силы для Белоруссии и рассчитывала оставаться в этой роли».

Похожую точку зрения выразил и руководитель белорусского Центра Мизеса Ярослав Романчук. «Политзаключенных у нас сегодня нет. Оппозицию не тягают по тюрьмам, а просто дают штрафы за участие в каких-то акциях», — сказал господин Романчук, предполагая, чем может руководствоваться Вашингтон, принимая решение о возвращении посла в Минск. Ярослав Романчук также отметил, что любое противодействие Москвы по этому направлению будет оказывать на белорусское общество лишь «консолидирующее действие».

Кирилл Кривошеев

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