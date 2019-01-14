Северную Корею заподозрили в создании новых ядерных бомб
Северная Корея продолжает свои ядерные программы, несмотря на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении производства и испытаний ядерного оружия. Об этом пишет Bloomberg.
Северная Корея продолжает свои ядерные программы, несмотря на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении производства и испытаний ядерного оружия. Об этом пишет Bloomberg.
Анализ спутниковых снимков и данные разведки показывают, что Пхеньян производит боеголовки и ракеты так же быстро, как и ранее, указывает агентство. Аналитики отмечают, что северокорейские власти, вероятно, получили достаточно материала для создания еще шести ядерных бомб. Таким образом, их общее количество в стране могло уже превысить 20 штук.
«Нет никаких признаков того, что их ядерные или ракетные программы были замедлены или приостановлены. Скорее, они вышли на новую стадию», — заявила эксперт Мелисса Ханхам.
Ранее в январе сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между американским лидером Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи и пограничный пункт между Северной и Южной Кореей — Пханмунджом.
В своем последнем новогоднем обращении северокорейский лидер заявил, что КНДР стремится к хорошим отношениям с США, но может изменить позицию, если Вашингтон не выполнит своих обещаний.
Первая встреча Трампа и Кима состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
Угроза применения силы — излюбленный способ всех северокорейских правителей просить и получать экономическую, финансовую и продовольственную помощь из-за рубежа. Всякий раз, когда в Пхеньяне начинали звучать решительные заявления, в столицах заинтересованных стран (в первую очередь в Пекине, Сеуле, Токио и Вашингтоне) готовились записывать требования северокорейцев, а эксперты отмахивались от вопросов журналистов о неизбежности войны уничижительным: «Да у Севера просто рис кончился!» Испытания ракет и ядерные испытания очевидным образом испугали и разозлили всех соседей Северной Кореи. Ведь особенность северокорейской ракетной программы заключается в том, что, научившись запускать ракеты, в КНДР, похоже, так и не научились контролировать их дальнейший полет. И ракета может упасть на территории любого из соседних государств.
31 августа 1998 года стартовавшая с полигона на восточном побережье ракета «Пэктусан-1» вывела на околоземную орбиту спутник «Кванменсон-1», который, как отмечала местная печать, находился там около двух лет. 5 апреля 2009 года с того же полигона с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» был произведен запуск экспериментального искусственного спутника связи «Кванменсон-2». Пхеньян объявил его успешным, однако российские средства слежения за космическим пространством обнаружить «Кванменсон-2» в космосе так и не смогли.
Обострение ситуации на Корейском полуострове, спровоцированное Северной Кореей, имеет, скорее всего, внутриполитическую подоплеку. Пропагандистская машина, призванная создать героическую биографию Ким Чон Ына, столкнулась с беспрецедентным дефицитом материала, из которого можно выстроить миф о новом великом вожде.
Именно поэтому Пхеньян не может расстаться со своей ядерной и ракетной программами. Ведь это единственные более или менее масштабные проекты, с которыми можно связать имя Ким Чон Ына.
В апреле 2012 года военные КНДР совершили запуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), приуроченный к столетию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Пуск оказался неудачным: ракета развалилась и упала в океан спустя несколько минут после старта.
Газета «Нодон Синмун», февраль 2013 года: «Маршал Ким Чон Ын... руководил летными тренировками и учениями парашютистов... Он отдал приказ объединенной войсковой части ВВС и ПВО № 630 провести проверку своей боеспособности... Пилоты быстро и точно провели учения по взлету и посадке с автомобильной дороги в соответствии с боевыми условиями, придуманными маршалом». Затем последовали сообщения о руководстве морскими и сухопутными маневрами. Сообщений становилось все больше. Апофеозом стали кадры, переданные ЦТАК по всему миру, об утверждении Ким Чон Ыном плана ядерного удара по США.
Накал антиамериканской пропаганды, который отмечают сейчас наблюдатели в Северной Корее, невозможно игнорировать. Тем более что в северокорейской пропагандистской риторике появились новые мотивы. Если раньше в газетах писали о готовности погибнуть, защищая Родину, то теперь речь идет уже не о защите, а о нападении.
В 2006 году КНДР запустила в сторону США ракету «Тепходонг-2», которая упала в экономической зоне Находки.
«Нодон Синмун», 26 апреля 2013 года: «Вся мощь нашей армии достигла максимума под руководством Ким Чон Ына. Блестящий сонгунский военачальник, он приведет к победе в нынешней острейшей конфронтации с США, ядерной конфронтации XXI века. Ответим безжалостным ядерным ударом на ядерный шантаж США и полномасштабной войной на агрессию США! Это неизменная позиция нашей партии».
Баллистические ракеты «Мусудан» были поставлены на стартовые площадки в начале апреля. Пхеньян, раздосадованный введением против него новых санкций, а также масштабными учениями США и Южной Кореи, грозил нанести удар по американским базам в регионе, Южной Корее и Японии. Считается, что «Мусудан», дальность полета которых, по оценкам западных спецслужб, достигает 4 тыс. км, могут поразить цели на островах Окинава и Гуам, где имеются крупные военные базы США. Помимо угрозы ракетного запуска Пхеньян в апреле объявил о выходе из соглашения о прекращении огня с Сеулом, а эксперты заговорили о вероятной войне на Корейском полуострове.
В мае 2013 года КНДР убрала со стартовых площадок две баллистические ракеты «Мусудан», которые Пхеньян грозил запустить по Южной Корее и базам США в регионе.
Тогда же в Желтом море начались учения ВМС США и Южной Кореи. Их целью была заявлена «подготовка к предотвращению проникновения вражеских подводных лодок». Власти КНДР назвали маневры не иначе как «враждебной акцией и военной провокацией».
В октябре 2013 года власти Северной Кореи отвергли предложение подписать договор о ненападении с США, пригрозив «ударами возмездия» и «решающей схваткой с Америкой». Новый выпад Пхеньяна был сделан в ответ на прошедшие у южного побережья Корейского полуострова военно-морские маневры США, Южной Кореи и Японии, в которых принял участие атомный авианосец George Washington. Кроме того, Пхеньян провел собственные учения ВМС, за ходом которых наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын.
Отношения между Кореями особенно обострились в 2010 году, когда в Желтом море северокорейской торпедой был потоплен корвет «Чхонан» военно-морских сил Южной Кореи. Уже тогда эксперты говорили, что операция была устроена для поддержания героического образа Ким Чон Ына, который незадолго до этого получил звание генерала армии.
В апреле 2013 года Северная Корея объявила о выводе своих рабочих и остановке работы на комплексе Кэсон, когда напряженность на Корейском полуострове резко возросла. На призывы Сеула сесть за стол переговоров о возобновлении работы промзоны северокорейский министр по делам объединения Рю Гиль Чжэ ответил, что КНДР не пойдет на это «пустое и бессмысленное действие». Как пояснил господин Рю, сотрудничество было прекращено из-за совместных военных учений Южной Кореи и США у берегов Корейского полуострова. КНДР восприняло эти маневры как агрессию. Министр добавил, что Пхеньян не пойдет на переговоры, пока Сеул не откажется от «своей конфронтационной политики».
В декабре 2013 года северокорейский лидер Ким Чон Ын выступил с новыми угрозами в адрес Южной Кореи, призвав армию быть готовой к «войне без предупреждения».
Однако в феврале 2014 года представители КНДР и Южной Кореи впервые за семь лет провели переговоры на высоком уровне. На встрече в пограничном пункте Пханмунчжон обсуждались детали плана по воссоединению семей, разделенных Корейской войной, и двусторонние отношения, ухудшившиеся из-за планов Сеула участвовать в военных учениях США.
На случай нападения со стороны КНДР в Вашингтоне и Сеуле, по данным The New York Times, разработали несколько сценариев. Если КНДР подвергнет артобстрелу территорию Южной Кореи, с Юга последует ответный артиллерийский удар такой же силы. Если же КНДР запустит ракету, которая будет нацелена на Южную Корею, Японию или американский Гуам, ее попытаются сбить в первые секунды полета. Если же ракета улетит в море, сбивать ее не будут.
К двум существовавшим столпам северокорейской идеологии — чучхе (придуман Ким Ир Сеном) и сонгун (изобретен Ким Чен Иром) — был добавлен еще один, который приписывается уже Ким Чон Ыну,— политика параллельного развития ядерных сил и народного хозяйства страны.
«Многие годы наш экономический прогресс отставал. Нам приходилось тратить огромные людские и материальные ресурсы на укрепление обороноспособности, а не направлять все это на улучшение жизни наших людей. Но теперь у нас есть силы ядерного сдерживания», — сообщала «Нодон Синмун», объясняя, почему развитие военной ядерной программы КНДР так необходимо для благосостояния народа: «Новая стратегическая линия — кристаллизация безграничной верности Ким Чон Ына революционному делу».
Последние шаги Ким Чон Ына свидетельствуют: надежды на либерализацию режима, которые связывали с именем нового лидера, не оправдались. Отпрыск династии Ким избрал более привычный путь закручивания гаек и тотальной мобилизации, пытаясь превзойти в этом деда и отца.
В декабре 2015 во время посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне Ким Чен Ын сообщил, что у КНДР есть собственная водородная бомба. Глава Северной Кореи рассказал, что его дед Ким Чен Ир «превратил страну в мощную ядерную державу, готовую, полагаясь на свои собственные силы, взорвать атомную и водородную бомбы, чтобы защитить суверенитет и достоинство нации». 6 января 2016 года КНДР предположительно провела испытание водородного взрывного устройства. Факт мощного взрыва, вызвавшего землетрясение магнитудой 5.1 балла подтвердили источники в США и Южной Корее.