Северную Корею заподозрили в создании новых ядерных бомб

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Анализ спутниковых снимков и данные разведки показывают, что Пхеньян производит боеголовки и ракеты так же быстро, как и ранее, указывает агентство. Аналитики отмечают, что северокорейские власти, вероятно, получили достаточно материала для создания еще шести ядерных бомб. Таким образом, их общее количество в стране могло уже превысить 20 штук.

«Нет никаких признаков того, что их ядерные или ракетные программы были замедлены или приостановлены. Скорее, они вышли на новую стадию», — заявила эксперт Мелисса Ханхам. ​

Как отмечается в материале, сейчас Северной Корее даже не нужно проводить испытания баллистических ракет, поскольку предыдущих тестов оказалось достаточно. Это в итоге ухудшает возможность следить за активностью Пхеньяна на этом поприще. При этом, по недавним данным, в стране продолжается работа двух предполагаемых объектов по обогащению урана.

Ранее в январе сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между американским лидером Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи и пограничный пункт между Северной и Южной Кореей — Пханмунджом.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В своем последнем новогоднем обращении северокорейский лидер заявил, что КНДР стремится к хорошим отношениям с США, но может изменить позицию, если Вашингтон не выполнит своих обещаний.

Первая встреча Трампа и Кима состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Справка Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словах Максимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи. Подробнее