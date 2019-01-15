Россия и Япония пустились в расхождения

Источник: РИА "Новости"

Завершающий визит в Москву глава МИД Японии Таро Коно и его российский коллега Сергей Лавров провели вчера переговоры по Курилам и мирному договору. Несмотря на призыв Таро Коно сделать 2019 год «историческим», его визит выявил нарастающие трудности диалога Москвы и Токио перед намеченной на 22 января встречей президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. По итогам переговоров Сергей Лавров признал наличие «существенных разногласий». Таро Коно, отказавшись от совместной пресс-конференции с российским коллегой, ограничился закрытым брифингом для японских СМИ. По мнению опрошенных «Ъ» дипломатов и экспертов, «окно возможностей» для исторических договоренностей между Москвой и Токио может закрыться.

Саммиты зимой и летом

Завершающийся сегодня пятидневный визит в Москву главы МИД Японии Таро Коно стал последней сверкой часов в преддверии новой встречи президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Успевший провести уже более двадцати встреч с президентом РФ премьер Абэ на прошлой неделе заявил о намерении вновь пообщаться с ним.

В третьей декаде этого месяца я отправлюсь с визитом в Россию и проведу переговоры. Синдзо Абэ премьер Японии

Как ожидается, он сделает остановку в российской столице по пути на Всемирный экономический форум в Давосе. Саммит запланирован на 22 января, уточнил вчера в Москве Таро Коно.

Главной темой его переговоров с Сергеем Лавровым стал мирный договор между Россией и Японией. «Наши заместители, как это и было предусмотрено нашими руководителями, когда они договаривались об активизации работы над мирным договором на основе декларации 1956 года, продолжат конкретные контакты», — отметил глава МИД РФ.



В свою очередь, Таро Коно заявил о решимости «сделать 2019 год плодотворным и историческим» для отношений двух стран. Японский министр призвал «ускорить переговорный процесс, выходя за пределы предыдущей позиции», дав понять, что повторение обозначенных ранее подходов Токио не устраивает. По его словам, японская сторона также возлагает большие надежды на визит Владимира Путина в Японию, который состоится в июне, когда в Осаке будет проходить саммит G20.

Пытаясь создать позитивный настрой, министр Коно даже пошутил, что совпавшее с его визитом в Москву потепление после сильных морозов стало хорошим знаком.

«Спасибо большое, что вы сделали выше температуру в Москве для меня», — блеснул тонким японским юмором Таро Коно.

Каждый говорит о своем

Впрочем, несмотря на вежливые жесты и заявления о решимости продвигаться вперед, стороны не смогли скрыть нарастающие трудности их диалога.

Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия. Сергей Лавров глава МИД РФ

Накануне переговоров он счел необходимым призвать японскую сторону работать «профессионально, без попыток искажать договоренности, без нагнетания противоречивой, односторонней риторики в публичном пространстве».

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Напомним, что в прошлую пятницу в МИД РФ был вызван посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в связи с призывами Токио «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». Тогда Москва обвинила Токио в грубом искажении сути договоренностей лидеров двух стран об ускорении переговорного процесса на основе Декларации 1956 года (см. «Ъ» за 10 января).



Вчера Сергей Лавров предъявил новые претензии Токио, назвав «возмутительными» заявления советника премьера Абэ Кацуюки Каваи, который в ходе визита в Вашингтон сообщил, что «США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, поскольку это будет укреплять блок по сдерживанию Китая».

Глава МИД РФ также напомнил, что необходимым шагом для дальнейших переговоров должно стать признание Японией «суверенитета России над всеми островами Курильской гряды».



По мнению опрошенных «Ъ» российских дипломатов и экспертов, переговоры министров Лаврова и Коно в Москве свидетельствуют о том, что российская сторона заметно ужесточила тон в диалоге с Токио в преддверии нового саммита Владимира Путина и Синдзо Абэ. «Последние заявления российской стороны, адресованные Токио, выдержаны в гораздо более жестком ключе, чем высказывания конца прошлого года. Это может означать две вещи: либо попытку повысить запросные позиции накануне встречи в верхах, либо подготовить почву для того, чтобы отказаться от форсированного решения проблемы мирного договора», — пояснил «Ъ» бывший посол России в Токио Александр Панов, возглавлявший дипмиссию РФ с 1997 по 2004 год. По его словам, если двум лидерам не удастся договориться, «окно возможностей» для решения проблемы надолго закроется.

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Схожее мнение в беседе с «Ъ» высказал завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. «С приходом Синдзо Абэ японская сторона уже смягчила свою позицию и отказалась от жесткого требования отдать ей все четыре острова Курильской гряды. Весьма вероятно, что если этот вопрос не будет решен при премьере Абэ, шанс договориться будет упущен», — говорит господин Стрельцов.



Свидетельством растущей напряженности в отношениях Москвы и Токио стал и неожиданный отказ министра Коно от совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. Вместо общения с российскими журналистами министр Коно вчера вечером провел закрытый брифинг для японских журналистов в гостинице «Хилтон». Как сообщил «Ъ» дипломатический источник в Токио, министр Коно был на брифинге «очень сдержан». Он признал, что между сторонами «есть расхождения», но, сказал он, «мы должны найти точки соприкосновения». По его словам, помимо встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ стороны согласовывают новую встречу глав МИД двух стран на международной конференции по безопасности в Мюнхене.



Сергей Строкань