Мадуро заявил, что готов провести переговоры с представителями оппозиции

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции, чтобы обсудить развитие страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед Конституционной ассамблеей, трансляция которого введется в Twitter.

Я предлагаю серьезным представителям оппозиции сесть за стол переговоров и заключить соглашение об управлении страной, мире и развитии [страны].

Глава Венесуэлы подчеркнул, что желает, чтобы диалог с оппозицией состоялся. «Я хочу поговорить с ними для мирного соглашения», — добавил он.

В минувший четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая 2018 года. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

В начале января участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро.