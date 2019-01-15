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01:10 (мск), источник: ТАСС

Мадуро заявил, что готов провести переговоры с представителями оппозиции

ТАСС, 14 января — Президент Венесуэлы добавил, что «хочет поговорить с ними для мирного соглашения».

Источник: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции, чтобы обсудить развитие страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед Конституционной ассамблеей, трансляция которого введется в Twitter.

Я предлагаю серьезным представителям оппозиции сесть за стол переговоров и заключить соглашение об управлении страной, мире и развитии [страны].

Глава Венесуэлы подчеркнул, что желает, чтобы диалог с оппозицией состоялся. «Я хочу поговорить с ними для мирного соглашения», — добавил он.

В минувший четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая 2018 года. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

В начале января участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро.

Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств, а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.

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