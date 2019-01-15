Telegraph: против соглашения Мэй по Brexit выступят более трети консерваторов
ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/ — В это число входят
ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/ — В это число входят
Не менее 112 членов правящей в Великобритании Консервативной партии, или более одной трети от общего числа тори в Палате общин британского парламента, как ожидается, проголосуют во вторник против соглашения правительства Терезы Мэй по условиям Brexit. Об этом сообщила вечером в понедельник на своем сайте газета The Daily Telegraph.
По информации издания, являющегося одной из главных трибун для сторонников выхода страны из Евросоюза, в числе тех, кто не поддержит правительственную сделку, значатся такие известные консерваторы как
В ряду противников сделки, помимо Джонсона, также фигурируют и другие бывшие члены правящего кабинета тори уже непосредственно под руководством самой Терезы Мэй, в том числе
Фракцию Консервативной партии в Палате общин формируют 317 депутатов, то есть число противников главной сделки правительства Мэй среди однопартийцев премьера в парламенте составляет 35%.
Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификацию всех стран ЕС. В.