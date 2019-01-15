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05:36 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: против соглашения Мэй по Brexit выступят более трети консерваторов

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/ — В это число входят экс-глава МИД страны Борис Джонсон, а также один из лидеров евроскептиков в рядах партии Джейкоб Рис-Могг, отмечает издание.

Источник: Reuters

Не менее 112 членов правящей в Великобритании Консервативной партии, или более одной трети от общего числа тори в Палате общин британского парламента, как ожидается, проголосуют во вторник против соглашения правительства Терезы Мэй по условиям Brexit. Об этом сообщила вечером в понедельник на своем сайте газета The Daily Telegraph.

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По информации издания, являющегося одной из главных трибун для сторонников выхода страны из Евросоюза, в числе тех, кто не поддержит правительственную сделку, значатся такие известные консерваторы как экс-глава МИД Борис Джонсон, один из лидеров евроскептиков в рядах тори Джейкоб Рис-Могг, бывший глава консерваторов Иан Данкан Смит, экс-глава двух ведомств — министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития и министерства по делам Северной Ирландии — Оуэн Патерсон, его преемница на последнем посту Тереза Вильерс, экс-министр культуры, средств массовой информации и спорта Джон Уиттингдейл, бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив.

В ряду противников сделки, помимо Джонсона, также фигурируют и другие бывшие члены правящего кабинета тори уже непосредственно под руководством самой Терезы Мэй, в том числе экс-министры по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и Доминик Рааб, а также бывший министр обороны Майкл Фэллон, бывший министр по вопросам международного развития Прити Пател и ее предшественница на этом посту Джастин Грининг, которая также была в свое время министром транспорта и министром образования.

Фракцию Консервативной партии в Палате общин формируют 317 депутатов, то есть число противников главной сделки правительства Мэй среди однопартийцев премьера в парламенте составляет 35%.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификацию всех стран ЕС. В.

о вторник в Палате общин британского парламента пройдет принципиальное голосование, во время которого депутаты нижней палаты должны будут либо одобрить достигнутую правительством сделку по Brexit, либо отвергнуть ее. По расчетам политических экспертов, последний вариант представляется почти неизбежным.
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