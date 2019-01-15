Telegraph: против соглашения Мэй по Brexit выступят более трети консерваторов

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Не менее 112 членов правящей в Великобритании Консервативной партии, или более одной трети от общего числа тори в Палате общин британского парламента, как ожидается, проголосуют во вторник против соглашения правительства Терезы Мэй по условиям Brexit. Об этом сообщила вечером в понедельник на своем сайте газета The Daily Telegraph.

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По информации издания, являющегося одной из главных трибун для сторонников выхода страны из Евросоюза, в числе тех, кто не поддержит правительственную сделку, значатся такие известные консерваторы как экс-глава МИД Борис Джонсон, один из лидеров евроскептиков в рядах тори Джейкоб Рис-Могг, бывший глава консерваторов Иан Данкан Смит, экс-глава двух ведомств — министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития и министерства по делам Северной Ирландии — Оуэн Патерсон, его преемница на последнем посту Тереза Вильерс, экс-министр культуры, средств массовой информации и спорта Джон Уиттингдейл, бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив.

В ряду противников сделки, помимо Джонсона, также фигурируют и другие бывшие члены правящего кабинета тори уже непосредственно под руководством самой Терезы Мэй, в том числе экс-министры по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и Доминик Рааб, а также бывший министр обороны Майкл Фэллон, бывший министр по вопросам международного развития Прити Пател и ее предшественница на этом посту Джастин Грининг, которая также была в свое время министром транспорта и министром образования.

Фракцию Консервативной партии в Палате общин формируют 317 депутатов, то есть число противников главной сделки правительства Мэй среди однопартийцев премьера в парламенте составляет 35%.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификацию всех стран ЕС. В.