В Японии заявили о неизменности позиции в отношении мирного договора с Россией

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Позиция правительства Японии в отношении мирного договора с Россией и принадлежности южной части Курильской гряды не претерпела изменений. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя состоявшиеся накануне в Москве переговоры главы японского МИД Таро Коно с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Юридическая позиция нашего правительства остается неизменной», — сказал он в ответ на вопрос о том, считает ли Токио по-прежнему острова южной части Курильской гряды «исконными территориями Японии».

На встрече в Москве стороны конкретно изложили свои взгляды, состоялся серьезный обмен мнениями. Однако мы договорились с российской стороной не раскрывать содержание переговоров.

Читайте также Россия и Япония пустились в расхождения

Ранее представитель пресс-службы японского МИД заявил ТАСС, что Москва и Токио, по мнению правительства Японии, намерены вести серьезные переговоры о мирном договоре и подвести окончательную черту под этой проблемой. Состоявшиеся в понедельник в российской столице дискуссии, сказал дипломат, позволили подготовить предстоящий визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву и новый двусторонний саммит, который состоится 22 января.

На встрече в Сингапуре 14 ноября лидеры двух стран договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В то же время, как подчеркнул в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров, Москва не собирается обсуждать свой суверенитет над южной частью Курил.