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12:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу

Реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для правительства России, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Ъ». Он назвал рассмотрение изменений в пенсионное законодательство самым сложным в работе правительства в 2018 году. При этом, по словам господина Силуанова, он до сих пор уверен, что реформа была необходима.

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно. Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось.
Антон Силуанов
первый вице-премьер РФ
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По его словам, реформа была воспринята «неоднозначно» работающими гражданами предпенсионного возраста. «Для них постепенно откладывается период выхода на пенсию и период, когда можно, продолжая работать, получать и зарплату, и пенсию. Сегодня большая часть людей после достижения пенсионного возраста продолжает свою трудовую деятельность. Но понятно, что когда в качестве единственного дохода остается только одна пенсия, ее рост является важной задачей государства», — сказал он.

Осенью 2018 года был принят закон, который поэтапно повышает пенсионный возраст (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин). Документ также предусматривает индексацию страховых пенсий в стране с 2019 года — в среднем на 1 тыс. руб. в год, но речь идет только о выплатах неработающим пенсионерам. С 1 января 2019 года индексация пенсии по старости составит 7,05%.

Подробнее о результатах работы правительства в 2018 году — в интервью Антона Силуанова «Ъ».

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