Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу
Реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для правительства России, заявил первый
Реакция общества на повышение пенсионного возраста стала неожиданной для правительства России, заявил первый
Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно. Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось.
По его словам, реформа была воспринята «неоднозначно» работающими гражданами предпенсионного возраста. «Для них постепенно откладывается период выхода на пенсию и период, когда можно, продолжая работать, получать и зарплату, и пенсию. Сегодня большая часть людей после достижения пенсионного возраста продолжает свою трудовую деятельность. Но понятно, что когда в качестве единственного дохода остается только одна пенсия, ее рост является важной задачей государства», — сказал он.
Осенью 2018 года был принят закон, который поэтапно повышает пенсионный возраст (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин). Документ также предусматривает индексацию страховых пенсий в стране с 2019 года — в среднем на 1 тыс. руб. в год, но речь идет только о выплатах неработающим пенсионерам. С 1 января 2019 года индексация пенсии по старости составит 7,05%.
Подробнее о результатах работы правительства в 2018 году — в интервью Антона Силуанова «Ъ».
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