В СБ рассказали о ракете, из-за которой Россию обвиняют в нарушении ДРСМД

Источник: РИА Новости

«По мнению американцев, Россия нарушает условия Договора. Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что согласно Договору каждая из сторон не должна иметь баллистические ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 километров) и меньшей дальности (от 500 до 1000 километров), а также соответствующие пусковые установки.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.