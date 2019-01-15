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19:18 (мск), источник: РИА Новости

В СБ рассказали о ракете, из-за которой Россию обвиняют в нарушении ДРСМД

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Дальность полета ракеты 9М729, из-за которой США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых 500, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: РИА Новости

«По мнению американцев, Россия нарушает условия Договора. Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что согласно Договору каждая из сторон не должна иметь баллистические ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 километров) и меньшей дальности (от 500 до 1000 километров), а также соответствующие пусковые установки.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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