Контрразведка Германии взяла АдГ под федеральный надзор

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АдГ попала под первичный надзор службы. Контрразведка проверит высказывания членов партии на ультраправую риторику и изучит связи АдГ с экстремистами. Для надзора над партией использовать специальную следящую аппаратуру и услуги агентов под прикрытием не будут.

Еще две организации, которые входят в партию, взяли под надзор как «подозрительные». Это относится к «Молодежной альтернативе» и «Крылу» (Der Flugel). Высказывания их участников тоже проверят на экстремизм.

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Как отмечает Tagesspiegel, надзор над организациями партии выше уровнем, чем первичный. Это значит, что служба сможет использовать спецсредства и агентов, а также хранить личные данные участников организаций. AFP уточняет, что ведомство может также использовать прослушку телефонов.

Международная организация выживших узников Освенцима поддержала решение службы защиты конституции. Его представители назвали установление надзора «желтой карточкой для АдГ».

Федеральная служба защиты конституции Германии подчиняется министерству внутренних дел страны. Она фактически выполняет функции контрразведки. Среди полномочий службы — наблюдение за организациями, которые угрожают демократическому строю Германии.