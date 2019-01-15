Эрдоган одобрил вывод американских войск из Сирии

Источник: AP 2019

«Уход США из Сирии — это шаг в правильном направлении, потому что сирийский кризис может быть разрешен только теми странами, которым заживление ран Сирии принесет пользу, а их углубление — вред», — написал политик в колонке «Ъ». По его мнению, решение о выводе войск должно было способствовать прекращению сирийского кризиса.

Господин Эрдоган добавил, что противники вывода войск пытались оказать давление на президента США Дональда Трампа, заявляя, что после ухода американцев «Турция уничтожит курдов». Подобные утверждения политик назвал «безосновательнымми», но при этом подчеркнул, что в Анкаре не допустят «существования каких-либо элементов, представляющих угрозу национальной безопасности».

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Президент Турции отметил, что Анкара «привержена политическому урегулированию, которое сохранит территориальную целостность соседней страны». «Для достижения этих целей Турция и Российская Федерация должны продолжать сотрудничество и координацию своих действий», — написал он.

19 декабря 2018 года господин Трамп объявил о решении вывести американские войска из Сирии. В конце прошлой недели США отправили в сторону Сирии сухопутные войска и группу кораблей ВМС, чтобы помочь вывести военных.