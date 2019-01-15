В США решили бороться за санкции против «Русала»

Он указал, что понимает решение Минюста, направленное на то, чтобы успокоить мировой рынок алюминия, однако способ урегулирования вызывает вопросы. Кроме того, по его словам, выступление министра финансов Стивена Мнучина перед конгрессменами на прошлой неделе также «подняло больше вопросов, чем дало ответов».

ТАСС передает, что Хойер уже внес в палату представителей резолюцию об отмене решения о снятии санкций. Он указал, что у Конгресса должна быть возможность тщательно проверять любого рода урегулирования относительно Дерипаски. Хойер добавил, что в этой связи попросит Мнучина отложить отмену санкций до 28 февраля.

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В декабре 2018 года Министерство финансов США объявило, что намерено вывести компании Дерипаски из-под санкций. Это произойдет при условии, что действующий председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варнинг уйдет в отставку. Кроме того, Дерипаска лишится возможности назначать членов совета директоров.

Члены палаты представителей Конгресса подвергли это решение жесткой критике. Политики опасаются, что российский бизнесмен сохранил контроль над компаниями.