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21:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В США решили бороться за санкции против «Русала»

В Конгресс США будет внесена новая резолюция, которая не позволит министерству юстиции снять санкции против компаний «Русал», En+ и «ЕвроСибЭнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом объявил конгрессмен-демократ Стэни Хойер, передает Bloomberg.

Он указал, что понимает решение Минюста, направленное на то, чтобы успокоить мировой рынок алюминия, однако способ урегулирования вызывает вопросы. Кроме того, по его словам, выступление министра финансов Стивена Мнучина перед конгрессменами на прошлой неделе также «подняло больше вопросов, чем дало ответов».

ТАСС передает, что Хойер уже внес в палату представителей резолюцию об отмене решения о снятии санкций. Он указал, что у Конгресса должна быть возможность тщательно проверять любого рода урегулирования относительно Дерипаски. Хойер добавил, что в этой связи попросит Мнучина отложить отмену санкций до 28 февраля.

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В декабре 2018 года Министерство финансов США объявило, что намерено вывести компании Дерипаски из-под санкций. Это произойдет при условии, что действующий председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варнинг уйдет в отставку. Кроме того, Дерипаска лишится возможности назначать членов совета директоров.

Члены палаты представителей Конгресса подвергли это решение жесткой критике. Политики опасаются, что российский бизнесмен сохранил контроль над компаниями.

En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.

Следите за развитием темы Новые санкции США
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