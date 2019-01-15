США потребовали от России уничтожить ракету 9М729

Об этом говорится в заявлении заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, распространенным американским постпредством при ООН в Женеве.

Читайте также Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР

«Наше послание было ясным: Россия должна уничтожить свою не соответствующую договору ракетную систему», — говорится в сообщении.

Томпсон отметила, что встреча в Женеве вызвала у Вашингтона «разочарование», так как «Россия продолжает существенно нарушать договор и не готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и поддающемуся проверке соблюдению».

Позиция России

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что США приехали на встречу по ДРСМД с уже подготовленным итогом. По его словам, Вашингтон не намерен считаться с аргументами российской стороны и конструктивно принимать предложения Москвы.

Американские коллеги, убедившись, что Россия не поддается нажиму и ультиматумам, констатировали, что мы якобы не готовы к выполнению договора. Что совершенно не так. Сергей Рябков замглавы российского МИД

Читайте также Горбачев ответил Путину

При этом он добавил, что Россия использовала встречу, чтобы «предложить американской стороне серию конкретных мер в области транспарентности применительно к ракете 9М729». По словам Рябкова, на эту транспарентность Москва готова была бы пойти только при условии встречной открытости США по снятию озабоченностей России.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. По его словам, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.