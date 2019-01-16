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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал «политиканством» создание новой церкви Украины

Президент РФ Владимир Путин назвал создание Православной церкви Украины политическим проектом для «разделения народов». «Ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством», — сказал президент РФ в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости».

Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, «тем более на территории соседнего суверенного государства». По словам господина Путина, в этих процессах есть опасность, «в том числе и для мирового православия». «Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом», — добавил он.

Напомним, власти Украины в апреле 2018 года решили образовать собственную православную церковь, независимую от Московского патриархата. Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии ПЦУ 5 января 2019 года в Стамбуле.

Российская православная церковь не одобрила данное решение, назвав его неканоническим и политическим. 13 ноября президент Украины Петр Порошенко вместе с делегацией правительства привез томос в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы и поставил под сомнение каноничность РПЦ.

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