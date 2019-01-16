Путин назвал «политиканством» создание новой церкви Украины

Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, «тем более на территории соседнего суверенного государства». По словам господина Путина, в этих процессах есть опасность, «в том числе и для мирового православия». «Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом», — добавил он.