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08:41 (мск), источник: Daily Storm

«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин

Пресс-секретарь также признался, что не знает о планах президента относительно его женитьбы.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что Владимир Путин выражает свое негативное отношение к человеку или происходящим процессам таким образом, что «кровь стынет». При этом глава пресс-службы Кремля уклонился от ответа на вопрос, использует ли глава государства ненормативную лексику.

«Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — ответил Песков на вопрос журналистов газеты «Аргументы и факты» о том, ругается ли Путин и использует ли он при этом нецензурные выражения.

Песков признался, что бывают ситуации, когда и его президент поругивает за допущенные ошибки. «Конечно, было. Давайте не забывать, что я человек, который официально «несет пургу». Чтобы застраховать себя от проколов, у пресс-секретаря есть только один выход: молчать. Но зачем тогда нужен пресс-секретарь? — сказал он.

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Отвечая на вопрос журналистов о хорошо поставленной речи Владимира Путина даже во время экспромтов на публичных выступлений, пресс-секретарь признался, что не знает, был ли у президента преподаватель по ораторскому искусству. «Это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров… Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование. Кроме того, он человек, который не перестает учиться», — объяснил Песков.

Комментируя личную жизнь президента Дмитрий Песков признался, что не спрашивает Владимира Путина о планах жениться. По его мнению, семейное положение главы государства никак не влияет на выполнением им своих обязанностей.

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», — подчеркнул глава пресс-службы Кремля.

На вопрос о том, может ли президент оторваться от охраны и незаметно куда-то пойти или поехать, Песков ответил отрицательно. «Нет, думаю, в наше время такое невозможно», — сказал он.

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