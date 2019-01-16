«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин

«Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — ответил Песков на вопрос журналистов газеты «Аргументы и факты» о том, ругается ли Путин и использует ли он при этом нецензурные выражения.
Песков признался, что бывают ситуации, когда и его президент поругивает за допущенные ошибки. «Конечно, было. Давайте не забывать, что я человек, который официально «несет пургу». Чтобы застраховать себя от проколов, у
Отвечая на вопрос журналистов о хорошо поставленной речи Владимира Путина даже во время экспромтов на публичных выступлений,
Комментируя личную жизнь президента Дмитрий Песков признался, что не спрашивает Владимира Путина о планах жениться. По его мнению, семейное положение главы государства никак не влияет на выполнением им своих обязанностей.
«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», — подчеркнул глава
На вопрос о том, может ли президент оторваться от охраны и незаметно