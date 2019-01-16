Минюст будет ликвидировать партии за неучастие в выборах
Министерство юстиции России начнет выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах и поэтому подлежат ликвидации.
Министерство юстиции России начнет выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах и поэтому подлежат ликвидации.
«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», — сообщили ТАСС в
В апреле 2012 года вступили в силу принятые в законодательство поправки, упрощающие регистрацию партий. Сейчас в России зарегистрированы 64 партии, из которых 33 были зарегистрированы в течение 2012 года. В том числе 63 партии имеют право участвовать в выборах.
Напомним, в марте прошлого года член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил, что 23 партии будут ликвидированы в 2019 году, если за год не примут участия в выборах.
Под участием в выборах понимается: выдвижение и регистрация списка на выборах в Госдуму или кандидата в президенты, участвовала в губернаторских выборах минимум в 10% всех регионов, в выборах законодательных собраний не менее 20% субъектов федерации или выдвижение кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.