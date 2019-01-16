Минюст будет ликвидировать партии за неучастие в выборах

Источник: РИА "Новости"

«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

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В апреле 2012 года вступили в силу принятые в законодательство поправки, упрощающие регистрацию партий. Сейчас в России зарегистрированы 64 партии, из которых 33 были зарегистрированы в течение 2012 года. В том числе 63 партии имеют право участвовать в выборах.

Напомним, в марте прошлого года член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил, что 23 партии будут ликвидированы в 2019 году, если за год не примут участия в выборах.