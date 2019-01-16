Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинские моряки пошли в отказ: бунт в зале суда
Фото яйца произвело фурор в сети
Как поймать удачу в 2019 году: советы психологов
5 простых и дешевых способов укрепить ногти (дома)
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Женщина, пребывающая 10 лет в коме, родила
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Хачанов вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии
Игрок АПЛ был арестован по подозрению в избиении своей девушки
В РФ вскоре обсудят новую пенсионную концепцию
США назвали встречу с Россией разочаровывающей
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Как обустроить маленькую кухню: 9 идей
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
20Главные события 2018 года в фотографиях
10:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст будет ликвидировать партии за неучастие в выборах

Министерство юстиции России начнет выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах и поэтому подлежат ликвидации.

Источник: РИА "Новости"

«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

Читайте также
Избирательная госуслугаЦИК думает об упрощенной процедуре выдвижения и регистрации кандидатов

В апреле 2012 года вступили в силу принятые в законодательство поправки, упрощающие регистрацию партий. Сейчас в России зарегистрированы 64 партии, из которых 33 были зарегистрированы в течение 2012 года. В том числе 63 партии имеют право участвовать в выборах.

Напомним, в марте прошлого года член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил, что 23 партии будут ликвидированы в 2019 году, если за год не примут участия в выборах.

Под участием в выборах понимается: выдвижение и регистрация списка на выборах в Госдуму или кандидата в президенты, участвовала в губернаторских выборах минимум в 10% всех регионов, в выборах законодательных собраний не менее 20% субъектов федерации или выдвижение кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.

 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
Между Россией и Японией назревает конфликт
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
«Кровь стынет»: Песков рассказал, как ругается Путин
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Чешские биатлонисты отказались уважать россиянина из-за допинга
Губернатор пообещал закупить койки после скандала в Кузнецке
Ведущий Первого канала рассказал о своей скромной зарплате
Как борьба за трезвость чуть не обернулась для США катастрофой
Спорт
«Покажи огонь»: самый рискованный номер в карьере Медведевой Экс-фигурист Миша Ге, сосредоточившийся на работе хореографа, поведал подробности того, как проходила работа над новой короткой программой Евгении Медведевой
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Белорусская фирма покупает в России большой автомобильный завод ФАС разрешила купить мощности закрытого несколько лет назад завода белорусско-британскому «Юнисон»
Кино
Шоу Андрея Малахова не попали в топ-100 популярных программ года Передачи «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» не стали самыми рейтинговыми в 2018-м
Недвижимость
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах, подоконниках, холодильниках?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Дети
Алла Пугачева с дочкой подарили «письмо счастья» Максиму Галкину Телеведущий похвастался подарком от 5-летней Лизы
Леди
Как выглядеть красиво с нестандартной фигурой Любая девушка может найти в своей фигуре какие-то недостатки, но их легко превратить в достоинства, правильно подобрав одежду
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь