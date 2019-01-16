Греф назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

Источник: РИА Новости

«Конечно, если будет создана государственная платформа, то мало места останется для коррупции. …Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление», — заявил он в ходе Гайдаровского форума.

Я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизация. Герман Греф Глава Сбербанка

Греф также отметил, что министерства будут пытаться строить собственные закрытые системы.

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«Как только появляются какие-то эксперты — врачи, банки — они стараются свою поляну окучить большим количеством барьеров, чтобы другие как можно меньше входили туда. В экономике это известный фактор — это фактор экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за это точно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику. Они будут бороться за то, чтобы получать деньги и строить свою закрытую систему, в которую никого не будут пускать», — отметил он.