Большая пресс-конференция Сергея Лаврова. Главное

Источник: РИА "Новости"

Об отношениях с Западом и споре вокруг Курил

Продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах» подразумевает конъюнктурные решения мировых проблем и давление на неугодные страны, заявил министр иностранных дел. Он уточнил, что в 2018 году обстановка в мире оставалась сложной, нарастал конфликтный потенциал. Лавров призвал страны Запада отказаться от попыток недобросовестной конкуренции путем санкций.

Глава МИД назвал требования передать Японии южные Курильские острова противоречащими обязательствам страны по Уставу ООН, одна из статей которого гласит, что итоги Второй мировой войны незыблемы.

По его словам, Москва и Токио должны еще много сделать для того, чтобы стать настоящими партнерами на международной арене.

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Об отношениях с США

Лавров указал на незаконность попыток американского Конгресса помешать президенту США Дональду Трампу проводить внешнюю политику.

Он отметил, что ему «просто уже трудно комментировать то, что происходит в Соединенных Штатах вокруг обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом».

Министр отметил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы сговоре между американским лидером и российскими властями так и не выявило каких-либо фактов в подтверждение этой версии.

Консультации в Женеве по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подтвердили курс США на слом инструментов стратегической стабильности, заявил глава МИД. Он подчеркнул, что Москва готова и дальше работать для спасения ДРСМД.

По словам Лаврова, Россия также рассчитывает, что США не планируют выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом у Москвы есть вопросы к американской стороне в отношении выполнения СНВ-3.

Министр также выразил надежду, что манера США создавать дополнительное напряжение в разных частях мира не будет проявляться в Арктике.

О Brexit и расширении НАТО

Москва готова сотрудничать с Брюсселем и Лондоном, вне зависимости от того, как завершится выход Великобритании из ЕС, заявил Лавров.

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По его словам, Россия продолжит адекватно реагировать на повышенную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам. При этом он отметил, что Москва «по-прежнему заинтересована в восстановлении нормальных отношений с США и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов».

Лавров отметил, что Россия не может согласиться со вступлением Боснии и Герцеговины в НАТО. Он считает, что правила, которые продвигаются на Балканах, «достаточно опасны и отражают одержимость поскорее загнать» все балканские страны в Североатлантический альянс.

Призывы к Сербии сделать выбор между Евросоюзом и Россией отражают «старые колониальные повадки» Европы, считает глава МИД. Он также заявил, что Россия не выступает против нового названия Македонии, но ставит под сомнение легитимность этого процесса.

О задержании россиян за рубежом и деле Пола Уилана

Лавров обвинил Вашингтон в проведении политики двойных стандартов в связи с делом Марии Бутиной. Он отметил, что россиянка является «просто человеком, который хочет получать образование и общаться с американскими и другими зарубежными коллегами».

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Говоря о возможном обмене главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который в настоящее время содержится под арестом в СИЗО Херсона, глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва выступает против того, чтобы делать журналистов разменной монетой.

Задержание Пола Уилана по подозрению в шпионаже против РФ не связано с желанием обменять его на кого-то из российских граждан за рубежом, сказал министр. Он добавил, что новый запрос посольства США на посещение Уилана будет удовлетворен. При этом Лавров подчеркнул, что информации об обстоятельствах дела американца намного больше, чем данных о местонахождении россиян Сергея и Юлии Скрипалей.

О ситуации на Украине

Критерием адекватности для украинских властей было бы выполнение Киевом собственных обязательств и конституции Украины, считает Лавров. Он также обратил внимание, что основной закон страны и международные обязательства Киева напрямую нарушают украинский закон об образовании и проект закона о статусе украинского языка как государственного. Глава МИД РФ заключил, что соблюдение обязательств «это вещь, которая подтверждает договороспособность людей».

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По его словам, украинская сторона не демонстрирует конструктивности на переговорах об обмене пленными в Донбассе. При этом он отметил, что диалог о ситуации с задержанными в РФ украинцами ведут омбудсмены двух стран.

Россия призывает западных партнеров, в том числе США, добиться начала переговоров между Киевом, Донецком и Луганском по выполнению «Минска-2», а не рассчитывать, что Донбасс сдастся, добавил Лавров.

О борьбе с терроризмом в Сирии

Успехи в борьбе с международным терроризмом в Сирии позволили начать переход к восстановлению экономики и возвращению беженцев, запустить политический процесс, заявил министр. Он добавил, что Москва приветствует начавшиеся контакты между сирийскими властями и курдами, проживающими на севере Сирии.

Лавров сообщил, что выполнение российско-турецких соглашений по Идлибу будет главной темой на встрече президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Также лидеры стран обсудят идею о создании буферной 20-мильной зоны на севере Сирии.

Говоря о проблемах курдов, Лавров заявил, что вопросы курдского населения в ближневосточных государствах должны решаться в соответствии с действующими там законами.

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О сотрудничестве с Белоруссией и Китаем

Говоря об отношениях с Белоруссией, Лавров заявил, что создать общую конституцию, суд и парламент пока невозможно, но РФ на этом и не настаивает. Он уточнил, что предложения по развитию интеграции касаются практических моментов в области экономики и торговли. При этом он выразил надежду, что в диалоге Москвы и Минска вокруг налогового маневра возобладает прагматизм.