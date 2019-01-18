Власти Зимбабве успокаивают народ отключением интернета

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Крупнейший провайдер интернета в Зимбабве компания Econet Wireless сообщила об отключении своих услуг по приказу руководства государства. Власти, пытаясь справиться с многотысячными акциями протеста и беспорядками, вызванными ростом цен на бензин, пошли на блокирование интернета, чтобы организаторы протестов не могли скоординировать свои действия. Правда, пострадали от этого больше не протестующие, а простые зимбабвийцы.

Массовые акции протеста начались в понедельник, 14 января, по призыву Конгресса профсоюза Зимбабве, их участники выступали против резкого повышения цен на бензин.

В субботу президент страны Эммерсон Мнангагва объявил, что литр бензина теперь будет стоить 45 рандов ($3,3), более чем в два раза выше прежней — 19 рандов ($1,4).

И в понедельник, когда господин Мнангагва отправился с официальным визитом в Россию, тысячи негодующих зимбабвийцев вышли на улицы Хараре и Булавайо, обвиняя власти в том, что они не выполняют своих обещаний: цены не стабилизируются, а жизнь становится все сложнее.

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Протестующие возводили баррикады, жгли покрышки, вступали в прямое столкновение с полицией.

В результате беспорядков погибли, по меньшей мере, три человека, в том числе один полицейский, около 200 были задержаны.

Оставшееся после отъезда президента Мнангагвы в РФ руководство Зимбабве обвинило в беспорядках оппозицию. «События последних 36 часов были не спонтанными. Это хорошо спланированные атаки в отношении миролюбивого народа Зимбабве. Олицетворением этого терроризма стали нападения на полицейские участки и попытки кражи оружия для поддержки преступной и подрывной деятельности», — заявила министр информации, СМИ и вещания Моника Мутсвангва.

Для скорейшей нормализации обстановки власти приняли решение об отключении интернета по всей стране, и во вторник Министерство безопасности страны дало соответствующий приказ крупнейшему провайдеру интернета в Зимбабве Econet Wireless. О новой реальности граждане узнали только от самой компании, правительство не сочло необходимым предупреждать их об этом.

Основатель и глава Econet Wireless, зимбабвийский предприниматель Страйв Масийива сообщил гражданам, что он вынужден выполнять приказ, поскольку в противном случае ему и представителям руководства компании грозит лишение свободы.

«Я уверен, вы согласитесь с тем, что несправедливо обвинять руководство и сотрудников Econet в том, что они не в силах изменить и что угрожает им тюремным заключением в случае неисполнения», — заявил господин Масийива.

Таким образом, с 15 января зимбабвийцы не имеют выхода в интернет. Но в то время как на масштабах беспорядков это не сказалось, простые граждане почти сразу ощутили на себе все негативные последствия этого шага, поскольку остались не только без доступа к социальным сетям (хотя через VPN все-таки войти в них можно), но и без возможности онлайн-оплаты каких-либо услуг. А это критично для страны, где из-за их нехватки практически не используются наличные, и более 95% коммерческих трансакций, по данным Министерства финансов Зимбабве, осуществляются по банковским картам или с помощью денежных переводов EcoCash (сервис также принадлежит Econet Wireless). Значительная часть населения страны оплачивает онлайн и коммунальные услуги, причем граждане, не имея средств оплатить электричество сразу на весь месяц, предпочитают вносить плату по частям — за один день или неделю. Поэтому с отключением интернета во многих домах страны пропал и свет.