Власти Зимбабве успокаивают народ отключением интернета
Масштабные акции протеста в стране продолжаются со времени отъезда президента в Москву.
Масштабные акции протеста в стране продолжаются со времени отъезда президента в Москву.
Крупнейший провайдер интернета в Зимбабве компания Econet Wireless сообщила об отключении своих услуг по приказу руководства государства. Власти, пытаясь справиться с многотысячными акциями протеста и беспорядками, вызванными ростом цен на бензин, пошли на блокирование интернета, чтобы организаторы протестов не могли скоординировать свои действия. Правда, пострадали от этого больше не протестующие, а простые зимбабвийцы.
Массовые акции протеста начались в понедельник, 14 января, по призыву Конгресса профсоюза Зимбабве, их участники выступали против резкого повышения цен на бензин.
И в понедельник, когда господин Мнангагва отправился с официальным визитом в Россию, тысячи негодующих зимбабвийцев вышли на улицы Хараре и Булавайо, обвиняя власти в том, что они не выполняют своих обещаний: цены не стабилизируются, а жизнь становится все сложнее.
Протестующие возводили баррикады, жгли покрышки, вступали в прямое столкновение с полицией.
В результате беспорядков погибли, по меньшей мере, три человека, в том числе один полицейский, около 200 были задержаны.
Оставшееся после отъезда президента Мнангагвы в РФ руководство Зимбабве обвинило в беспорядках оппозицию. «События последних 36 часов были не спонтанными. Это хорошо спланированные атаки в отношении миролюбивого народа Зимбабве. Олицетворением этого терроризма стали нападения на полицейские участки и попытки кражи оружия для поддержки преступной и подрывной деятельности», — заявила министр информации, СМИ и вещания Моника Мутсвангва.
Для скорейшей нормализации обстановки власти приняли решение об отключении интернета по всей стране, и во вторник Министерство безопасности страны дало соответствующий приказ крупнейшему провайдеру интернета в Зимбабве Econet Wireless. О новой реальности граждане узнали только от самой компании, правительство не сочло необходимым предупреждать их об этом.
«Я уверен, вы согласитесь с тем, что несправедливо обвинять руководство и сотрудников Econet в том, что они не в силах изменить и что угрожает им тюремным заключением в случае неисполнения», — заявил господин Масийива.
Таким образом, с 15 января зимбабвийцы не имеют выхода в интернет. Но в то время как на масштабах беспорядков это не сказалось, простые граждане почти сразу ощутили на себе все негативные последствия этого шага, поскольку остались не только без доступа к социальным сетям (хотя через VPN
Алена Миклашевская