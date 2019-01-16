Источник: ЕС согласовал санкции против четырех «офицеров ГРУ»

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«Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери», — сказал он.

Имена остальных двух человек дипломат не назвал. Они станут известны после того, как Совет ЕС утвердит решение послов. «Как ожидается, министры иностранных дел утвердят это решение 21 января, на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе», — добавил он.

Таким образом, четверо россиян и пятеро сирийцев станут первыми фигурантами черного списка Евросоюза в рамках нового режима введения ограничительных мер в отношении тех, кто, по мнению ЕС, ответственен за производство и применение химического оружия.

Новый режим по химоружию

Совет ЕС 15 октября 2018 года одобрил новый режим введения санкций по химоружию. С его помощью ЕС сможет отныне вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия по всему миру, независимо от национальности и местонахождения. Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаниям, которые напрямую ответственны за развитие и применение химоружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку лицам, применившим химоружие, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними.

Разработка нового механизма введения санкций была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня 2018 года, в котором говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипалей, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

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Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, страдающий зависимостью от героина, 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они также отравились «Новичком», который находился во флаконе из-под духов, подобранном ими в Солсбери. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.